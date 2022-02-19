吴谨言 许凯 《尚食》再续情缘

吴谨言和许凯再度CP合作，夯剧《延禧攻略》原班人马出击，被誉中国版《大长今》的《尚食》将在下周二（2月22日）隆重登场。

《尚食》是一部讲述了大明永乐年间，一名擅长也热爱美食的女子进宫入选为尚食局宫女，在深宫中不断成长并一路坚持对中华美食技艺的追求，结识友情并邂逅爱情的故事。剧中吴谨言饰演选入尚食局的宫女，当中她邂逅许凯，两人将上演一段凄美的爱情。

对于两人再次CP，不少粉丝感到雀跃，剧集尚未播映，就纷纷在网上议论，有网民说：“终于可以看到魏璎珞和富察傅恒有好结局了”、 “当初为他们在《延禧攻略》哭死，希望这次可以开心笑了”、“等了好久，终于等到了”。

被指抄袭《大长今》

故事和戏服复制《大长今》，被爆抄袭疑云。

《尚食》沿用《延禧攻略》原班人马，故从预告中，让人感觉带有浓浓的“延禧风格”，但有韩国网友质疑，《尚食》在服装上与当年李英爱在经典韩剧《大长今》中相似，且故事又是围绕在尚食局，以美食为题材，故被质疑有抄袭之嫌，但对此，制作人于正出面解释：“韩服本就出自中国明朝”。

撇开抄袭疑云，值得注意的是，《尚食》预告片释出许多美食镜头，将食物拍得让人垂涎三尺，许多观众直呼太馋人了，很期待剧中将如何发扬中华美食。

《尚食》从2月22日起在TVBanywhere+抢先上架。