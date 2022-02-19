多3个月可领千万元遗产 郑欣宜发文念母

往常不多晒童年照的香港星二代女星郑欣宜，今天（19日）分享和母亲的合照，原来这一天是母亲沈殿霞去世14周年忌日。

她忆述小时候顽皮，6岁和13岁之间所拍的照片，表情都古灵精怪。她坦言拍照爱做鬼脸可能是为了掩饰对自己外表的不满；过去只要喧闹跑来跑去，妈妈就会严厉吆喝她的名字，然后她自己就会听话静止下来。

她如果黑脸无礼或者撒谎，妈妈会打她耳光，要她下跪拉耳朵，她被罚后则嚎啕大哭。当她内疚反省后，妈妈就会叫她“过来，亲亲“。接着她就像一只小胖羊走到妈妈身边，“她就会抱着我，好声好气跟我说错在哪个地方，她还会跟我解释，其实打我她会比我更痛。”

郑欣宜感慨地写道：“今年35岁了。她都走了14年了。人越大越珍惜她那种不离不弃。无论我有多坏，无论我有多让她失望，到头来她都会叫我‘过来’然后亲亲我。”又说，如果能够找到像母亲一样，同样会对自己不离不弃，好坏都能全盘接受，任何情况都能对她说一声“过来，亲亲”的人就好了，贴文难掩落寞，最后标注“我仍会等”，显示她对爱情有强烈的憧憬。

好些艺人在下面点赞，胡杏儿更留言：“一定会的。”

有网民以为郑欣宜19日生日，纷纷祝贺她生日快乐，也有粉丝着急解释她的生日是5月30日。有人忆起沈殿霞是在2008年2月19日离世，留言安慰“她还在天上看着你”。

郑欣宜是已故女星沈殿霞与郑少秋的女儿，母亲生前留下1000余万新元遗产，规定年满35岁才可以继承。换句话说，她多3个月就到领取母亲遗产的合法日子，不知念母文和晒旧照是否和这件事有关。

在香港家喻户晓的沈殿霞，2008年因胆管癌末期、肝癌病逝。当年郑欣宜21岁，每个月仅领3500新元当生活费。由于香港生活水平高，这笔生活费不够用，她一度穷到户头剩下不到5新元。她没有求助已另有家庭的生父郑少秋，自己挺过生活低潮。她近年在香港歌坛表现优异，已经是目前最受欢迎的女歌手之一。