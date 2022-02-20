香港疫情告急 郭富城郑秀文急捐快筛试剂

（香港讯）香港疫情持续扩散，19日新增6063例确诊，并有7400例初步确诊。香港医管局行政总裁高拔升表示，目前的医疗系统面对前所未有压力，为此，不少演艺圈人士站出来尽一份力，天王郭富城以及歌神许冠杰共同捐赠了4000套冠病快筛试剂，郑秀文也捐出5000套，身体力行支持全城抗疫。

许冠杰和郭富城先前都曾开网路直播献唱为网友打气，这次两人再度挺身而出。郑丹瑞的网上频道《健康‧旦》昨天直播7小时节目“全民七小时抗疫 Q&A”，请来多位医学专家分享抗疫资讯，同时搜集社会抗疫资源即时协助弱势社群。节目进行期间，郑秀文（Sammi）致电郑丹瑞，表示观看节目时希望能出一份力，决定透过节目捐出5000套冠病快筛试剂。

另外，无线（TVB）继推出特备节目《争分夺秒同抗疫》为观众带来防疫资讯外，也集合数十位歌手和艺人参与录制抗疫歌曲《狮子山下 同心抗疫》，向全港医护人员致敬，MV昨晚在《争分夺秒同抗疫》节目中首播。

《狮子山下 同心抗疫》以顾嘉煇的原曲《狮子山下》为蓝本，配以新谱歌词，由卢永强创作，黄安弘编曲，伍仲衡监制。参与歌手及艺人包括：李克勤、邝美云、林子祥、 叶倩文、叶丽仪、苏永康、梁汉文、杨千嬅、汪明荃、薛家燕、陶大宇、吴岱融、黎耀祥和陈展鹏等。下周会有更多艺人和歌手陆续加入参与，以不同版本播出，团结全港市民同心抗疫。