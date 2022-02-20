黄暄婷被誉为“新阿姐” 林梅娇：不能自己讲自己爽

黄暄婷被誉为“新阿姐”，林梅娇幽默回说：“新阿姐”不能自己讲自己爽！

90后本地女星黄暄婷，今年凭《过江新娘》攻入《红星》角逐最佳女主角，与黄碧仁、刘子绚、白薇秀、雅慧等争红星视后。

由于暄婷在《过江新娘》里所诠释的“越南新娘”表现一鸣惊人，名单一出炉，暄婷备受业界看好是视后热门人选，《红星》6届视帝陈汉玮甚至预测今年视后会是黄碧仁与黄暄婷之争！

须由外界认同

娱乐圈中人皆看好暄婷将是新传媒“新阿姐”，记者昨晚（2月19日）联系上林梅娇，转述业界赞誉。梅娇闻言幽默回应《新明日报》：“‘新阿姐’衔头须由外界来认同，不能自己讲自己爽。”

梅娇很感激外界对她女儿的肯定，“她能入围（女主角），我感到很欣慰，也很替她开心，但希望她不要给自己太大的压力、也不要太有企图心。”

梅娇认为努力被看到是值得开心的，有些人即使努力都未必有机会。

只是，暄婷今年的红星对手都是演技派前辈，她希望女儿随遇而安，“切勿有太强得失心，万一没有（落败），会更失望。”

满意女儿表现

她透露，暄婷最近为新剧而忙，从早上6点拍到晚上十一二点，天天如是，也没时间多想，“我跟她说，你还年轻，有得忙是好事。”

对于暄婷在《过江新娘》的演出，梅娇坦言满意，“有很多场戏都能表现到位，很不错，我看了也被感动，她是真的有下功夫的。”

由于“越南新娘”一角说起华语带越南腔调，梅娇曾藏忧虑：“出来的效果不是大好就是大坏，当时担心这样的说话腔调不能被观众接受，角色已经在‘赌’，幸亏最后赌赢了！”

“她（暄婷）让我相信她就是‘芳草’（《过江新娘》角色名），还取笑她说‘如果你是芳草就好，她多会做家务！’”说罢补充，其实暄婷在家也有帮忙做家务啦。

角逐女配角 梅娇：顺其自然

爱女争女主角，梅娇则凭《过江新娘》角逐女配角，问起胜算，她语气云淡风轻：顺其自然！

在今年《红星》，与梅娇同时角逐配角奖的对手有许美珍、瑞恩、黄嫊方、罗美仪等。

对梅娇而言，尽力去把戏演好最重要，能入围已经开心，能不能得奖，就由评审去定夺，从未去多想。

记者问她入围过几次配角，梅娇印象中有10次，得过2次配角奖。

黄暄婷苦学越南腔华语

暄婷为了揣摩“越南新娘”说话腔调，特地跟一名来自越南的美甲师学说华语，一字一句仿效对方发音方式，因此呈现在荧幕的效果非常好。

身为演技派女星，梅娇认为爱女的演技有何不足之处？

“不足之处？她还很年轻，有很多地方需要进步、努力，我们这一辈演员说台词讲求字正腔圆，她有时会‘带’过去，我就会讲她，可以讲好一点吗？”

记者问她可有调教爱女？

“没有啊，我没教她太多，都靠她自己去揣摩，为娘不可能每部戏都在身边，必须放手让她去......”

梅娇表示偶尔会与爱女对一下台词，“真有解决不了的问题才来问我。”