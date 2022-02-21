女童星捣乱 明道骂脏话影片外泄

台湾男星明道和中国女性黄奕合作拍摄新剧《夏末初见》，剧组演员日前一起拍摄贺年视频。该视频的拍摄花絮被上传至网络，视频中女童星坐在黄奕腿上，非常顽皮，不仅不配合工作人员指示，更频频挡住黄奕的镜头。一旁的明道神情不耐，吐口而出脏话，“X的，不要浪费我的时间行不行”、“等你玩完了再拍”，一度离开拍摄现场。而“明道发脾气”也随即成为微博的热搜关键词。

据悉，上传视频的是童星的妈妈，搭配文字“明道认为浪费时间时就会黑脸”，目的是为了让大家看看“耍大牌”的明道，竟在片场对小孩发脾气。然而，童星妈妈并没有得到网友一面倒的支持。一些网友认为该童星在工作期间不受控，便是家长的责任。

事件在网络上引起热议后，明道也透过经纪人作出回应，郑重道歉。“首先我要说：真的不太记得细节了，只记得剩几天杀青，所有人都在跟时间赛跑，大伙很疲惫、都在体力不支的边缘，而小朋友的配合度实在不太理想。但不管现场是否有人能帮忙跟小朋友沟通，都不应该情绪用词。我也是新手爸爸，也正在跟孩子沟通，各位若有好方法，也希望能教教我，谢谢大家。”

而女童星妈妈在明道道歉后也在微博发了长文道歉，“原本是想做错事就闭嘴的。可是众多网友还在不断诋毁明道，皆因我的一个小视频而起，一想到会影响一个演员的演艺生涯，让热爱演戏的明道更加艰难，不忍心，不想看到，主因在我，至少要道歉，晚不晚都是必须的。”

她还透露，女儿快满6岁，性格活泼好动，自己也常严厉教训她，但还是影响到了当天的拍摄，“尤其是明道，是主演戏多很劳累，希望早完工早休息，对果果（女童星名）反感再正常不过。”