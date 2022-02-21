《尚食》600道美食上桌 御厨吴谨言恶补厨艺

40集中国古装重头剧《尚食》故事以明朝为背景，讲述永乐帝昭选天下善烹煮女子入宫，充当大明尚食局掌膳之选……

《尚食》男女主角分别是许凯与吴谨言，这对《延禧攻略》的苦命鸳鸯，时隔4年再度携手，备受外界期待。

吴谨言与许凯也应《尚食》接受《新明日报》电邮访问。

吴谨言的回应带点活泼调皮气，她透露《尚食》前年10月中旬开机，去年2月中旬杀青，《尚》多达600种中国美食，拍摄时剧组有专业美食家与厨师烹调各种传统美食，天天吃得美味丰盛，只恨自己没拍照纪录！

《尚》中精于厨艺，现实中的吴谨言却对厨艺一窍不通。拍摄前需先恶补刀功，包括切菜、切肉、削骨头，“还得保证手指安全，防止受伤影响拍摄进度。”

问角色难度，拍《尚》超考吴谨言背台词的能力，剧里菜名、各种烹调手法，台词一大段，都得牢牢记住。

“姚子衿（吴谨言角色）是一个不随波逐流，不认命的人，她在坚持做自己的时候也会带领身边人一同成长，很多观点体现在角色人物上，台词也都是一大段的。”

“嫁”许凯 弥补《延禧》缺憾

记者问吴谨言，最难忘的一场戏是什么？

她说：“大婚礼服的场景，我自己觉得这个算是弥补了之前‘傅璎’（《延禧攻略》人物富察傅恒与魏璎珞）的遗憾，所以对我来说算得上是印象最深刻的一场戏了。而且拍这场戏的衣服和头饰非常重，行动也不是很方便，不过还好姚子衿看起来还是很端庄的，哈哈哈。”

吴谨言与许凯在《延禧攻略》中有的是爱得赤诚、却不得“善终”的虐恋，在《尚》剧，二人终于成婚，原来不只对戏迷，对当事者也有“圆满缺憾”的宽慰。

再次对手，觉得许凯的变化大吗？

“许凯的打戏震惊了我，在横店拍戏这几年，他的‘武功’可以说是大有精进！哈哈哈，我很羡慕，也期待自己也能拍摄一部有打戏的古装。最撒糖的话我觉得可以说从刚开始见面就是带着糖来的，因为前期两个人为了见面太苦了，剩下的我就不多说啦……”

吴谨言在《尚》中有个闺蜜何瑞贤，问起女搭档，她以“很饱眼福”形容，大赞何瑞贤很漂亮，彼此性格聊得来，现实中关系也很好。

许凯难忘书架告白戏

俊朗的许凯在《尚》中饰演朱瞻基，他受访时仍是一贯的言简意赅。谈到挑战皇帝角色，他说：“刚开始拿捏不好那个尺度，后来和导演聊，导演对我说'你就想着这些东西都是你的，找到那个感觉'。之后我慢慢就找到了，就带入了角色。”

爱吃的许凯拍《尚食》尝到很多种美食，“还在现场吃火锅呢！”

问起印象最深刻的戏码，许凯表示是“爷爷教我去种田的那场，真的去到田里，感觉很新奇。”

问起厨艺，许凯表示自己会做“辣椒炒肉”，只要他爱吃的都会去做。

隔了4年再与吴谨言剧中谈情，许凯第一个印象是搭档“更瘦了”，彼此默契绝佳，培养感情无须慢火煎熬。记者打趣问，两人有哪一场谈情戏最撒糖？

“最甜的我觉得是书架壁咚（告白）吧！”说罢，许凯自嘲“剧透这习惯不好。”

《尚食》将于明天（2月22日）在星和TVB Anywhere+、 Singtel TV 511频道播出。

再掀《延禧》疯潮？

问起对新剧热度的期待，吴谨言坦言压力或多或少肯定是有的，但是心态也很重要，她会尝试把压力转化为动力。

较之吴谨言，许凯则表示:“平常心吧，我毕竟是个演员，希望大家能更多关注我的作品，这是我比较想看到的。”