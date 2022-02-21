入围《红星》最佳女主角 雅慧有喜悦也有遗憾

“红星大奖2022”早前公布了各奖项入围名单，除了备受瞩目的“过江CP”徐彬和黄暄婷入围今年最佳男女主，拥有15年演艺经历的雅慧也凭借《操控》入围最佳女主角。

雅慧出道至今入围过不少“红星大奖”奖项，今届是她第二次入围最佳女主。值得一提的是，雅慧去年因为腰伤暂停工作了一段时间，虽然没能参演多部作品，不过她还是凭借去年唯一播出的作品《操控》，顺利入围“最佳女主角”大奖。

接受《新明日报》访问时，雅慧首先感谢评委看到她的努力，不过她并没料到自己也有份入围奖项。雅慧说：“当我知道消息的时候有点懵，这是个出乎意料的惊喜。”对雅慧而言，这次能代表整个剧组入围奖项，已经是个奖励。她还与记者分享在剧组的拍摄经历，表示自己非常享受在绿布景拍武打戏，以及剧组的工作氛围。

去年雅慧因腰伤不能接拍武打戏错失《关键证人》角色，对此她也曾表示感到失落，“我花了很多时间做功课投入角色，突然受伤没办法继续拍，难免会感到失望沮丧。”对于这次入围最佳女主角，记者问雅慧是否有弥补到自己错失《关》的遗憾？雅慧说：“这跟被提名的喜悦是两回事，有些遗憾是不能被弥补的。”

最新八点档《别来无恙》将于明天（2月22日）播出，雅慧在剧中饰演一名记者“李思林”。剧中的雅慧提问过于尖锐，由于太过咄咄逼人，间接将一位女生逼上绝路。雅慧为了演好角色，还特地请教了一位本地前记者，向她了解如何“当一名记者”。她说，“记者通常会保持‘neutral’（中立）的表情，不会在访问的时候表露真实的OS（想法），我就照着这个方式去诠释角色。”

谈到本身是否经历过网暴，雅慧表示自己曾在某论坛上看到网民批评她的言论，不过她认为这还不至于构成网暴那么严重，“每个人看到负面的评语都不会开心。我会有点失落，然后跟朋友分享，问他们的意见。我愿意接受任何评语，尤其是有建设性的，才能越做越好。”