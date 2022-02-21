我是胖子我骄傲！ 郑欣宜锺欣凌活出自信精彩

是胖子又如何？只要健康有自信，依然可以活出精彩！51岁男星吴奇隆日前登上中国综艺《超有趣滑雪大会》，却被指身材发福，遭酸昔日的男神模样已回不去。但吴奇隆似乎并不在意，他在微博分享在雪场做空中一字马的视频，自嘲是：“灵活的胖子”，高EQ回应逗乐网友。

其实只要健康，胖瘦并不是问题，像影坛大哥洪金宝被称作“最灵活的胖子”、Super Junior的神童在瘦身前虽然圆嘟嘟，跳起舞来还是魅力十足，“肥猫”郑则仕也凭独特的形象在演艺圈占有一席之地。

女艺人中，郑欣宜、锺欣凌、林美秀和本地艺人林茜茜虽然都是“重量级”，却都活出自信。不只女艺人！另外还有男艺人成功逆袭，从胖子变男神，励志的故事还真不少。

郑欣宜放弃盲目瘦身

郑欣宜选择不去在意他人眼光。（取自IG）

郑欣宜从小就遗传妈妈沈殿霞的易胖体质，青春期就已突破100公斤。为了成为他人眼中的“正常人”，欣宜拼命做运动、忌口甚至吃药，好不容易从106公斤瘦到63公斤，但后来又复胖到90公斤。

但某一天郑欣宜突然想通了，在意别人的眼光一辈子，才发现忘了为自己的健康着想，于是她决定放弃盲目的瘦身。她说：“拥有健康，就是拥有快乐；快乐是源于自己，不是别人。”

如今的她虽然体重超过90公斤，但过得开心自信，堪称演艺圈最灵活也最性感的“胖妞”，不但能唱能跳，还能做出一字马和拱桥等有难度的动作。

钟欣凌在舞台上找回自信

锺欣凌凭着努力和自信，在戏剧作品中大放异彩。（互联网）

凭台剧《我的婆婆怎么那么可爱》爆红的锺欣凌从小就是个胖妞，但到了青春期开始在意别人眼光，对自己的身材非常自卑。她试过用各种方法瘦身，包括运动、吃代餐、用气血循环机甚至吃药，但往往没多久又复胖。

后来锺欣凌踏入演艺圈，在学习表演的过程中一点一点找回自信。她发现只要上了舞台，外型胖瘦美丑再也不是重点，能不能把角色演好才重要。她说：“我花了很多时间学习认识自己、面对内心的恐惧，慢慢接受、喜爱自己原来的样子。”

她也发现很多事只要自己先说破就会释怀，于是她给自己取了个绰号“粉红猪”，正面接受胖的事实，并把这件事变成特色和优势，久而久之就能活得更自在乐观，也胖得很快乐！

林茜茜当开心的“大尺码女生”

林茜茜在《女兵外传》中饰演“重量级”女兵。（互联网）

本地艺人林茜茜在电影《女兵外传》中饰演“重量级”女兵相当抢眼。据导演梁志强透露，林茜茜虽然体态圆润，却能做到许多体能训练，林茜茜也自信表示：“我绝对是个灵活的胖子。”

林茜茜曾在访问中说：“我发现很多跟我一样大尺码的女生都很没有自信，我每天会接到十多个私讯，告诉我说她们觉得自己长得不好看，很没有信心，并问要怎样才能像我一样，每天都这么开心。”

她坦言被网上的留言恶意攻击或批评时也会难过，“但我告诉自己要把欢乐带给大家，这就足以让我继续走下去。因为不开心也是一天，开心也是一天，你为何不要开心的过呢？”

林美秀领悟演技胜过外表

林美秀曾经担任舞蹈员。（互联网）

林美秀从小就学习跳舞，因为运动消耗的热量大，所以吃得也多，渐渐形成丰满身材。她加入屏风表演班后胖得更快，虽然自我安慰自己不靠身材赚钱，但实际上她还是有些自卑。她曾考虑用药物瘦身，但因为妈妈乱吃减肥药导致洗肾的惨痛例子让她感到害怕，所以很快就放弃。

让林美秀找到自信的关键，是蓝心湄一句鼓励的话：“有什么关系？胖子跳舞才好看！”她之后拍了一个喉糖广告，饰演大嗓门的孟姜女一炮而红，渐渐感受到演技和实力胜过长相的道理，现在还能乐观安慰其他女生：“胖不是病，不会要人命，重点是你要有自信！”

逆袭成功！猜一猜他们是谁？

演艺圈的一些男神小时候竟是胖子？你认得出他们吗？（互联网）

猜对了吗？答案是朴宝剑、T.O.P、陈罗密欧和彭于晏！

朴宝剑为瘦身参加游泳队

朴宝剑现在的样子迷倒万千女生。（互联网）

朴宝剑童年时期是个小胖子，为了瘦身及锻炼身体在中学时参加了游泳校队，还曾多次打破学校纪录。高中后为了一圆当歌手的梦，在学业未完成时就参加面试，后来转向演员道路发展。

BIGBANG T.O.P靠毅力变成偶像

出道后的T.O.P是时尚型男。（互联网）

韩国天团BIGBANG成员T.O.P给人感觉就是天生的型男，但其实他小时候也是圆滚滚的。为了成为艺人，他坚持不懈凭着毅力变成帅气偶像，成功瘦身后的模样可是虏获无数粉丝的心呢。

陈罗密欧花几年时间瘦下来

摆脱赘肉后的陈罗密欧判若两人。（互联网）

本地艺人陈罗密欧曾在社媒和访问中透露自己中学时期体重曾达92公斤，当时的体育老师“看死”他体能测验不可能及格，于是陈罗密欧和另一个同学下定决心，势要瘦下来，结果两人用了几年时间，定期跑步运动和调整饮食双管齐下，成功地甩掉多达20公斤的赘肉！

彭于晏当艺人前努力锻炼

彭于晏入行后走肌肉型男路线。（互联网）

台湾男神彭于晏从小到中学都是胖子，长大后体重还一度超过100公斤。他在进入娱乐圈之前努力锻炼，减少食量加上努力健身，终于从一个胖子逆袭成型男，后来的他可是一个不折不扣的肌肉男。