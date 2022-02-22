《偶然2》升级经营超市 赵寅成下厨兼卖肉

偶然成为社长2（首播）

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 星期二晚上10.20

也可在viu.com和viu应用收看

男神赵寅成去年出道23年首次固定出演综艺节目《偶然成为社长》，与好友车太铉到乡村经营一家杂货店10天，节目不只娱乐性高，更充满浓浓的人情味，播出后深受好评。

节目今年推出第二季，赵寅成和车太铉到另一个乡村，同样要当10天的老板，但这次营业规模“升级”，经营一家超市。两人以为是小型超市，抵达目的地时发现超市比他们想象的大许多，还有鲜肉专卖柜台，要负责的事情可不少呀！

第一天的营业，两个老板还不熟悉超市的运作，难免发生令人爆笑的乌龙事。之前经营杂货店，车太铉和赵寅成售卖每一样物品都要查看价格表，这次有电子收银机，轻松许多，但还是有一些小物品没有条码，超市老板同样准备了价格表，后来有人买手套，包装上没条码，车太铉在价格表上也找不到这件物品，就随意收了1000韩元（1.1新元），相当搞笑。

有一个奶奶买了食物，结账时说要给交通卡充值3万韩元（33新元），车太铉手忙脚乱，等到奶奶离开后才发现，好像没有充值成功，赵寅成也恍然没跟奶奶收3万韩元。

第二季嘉宾更大咖

和之前的杂货店一样，超市里有一个小吃部，赵寅成又能再展厨艺了。这次菜单上除了有赵老板的招牌美食雪蟹拉面，还有新菜色——鱼饼乌冬面，同样让人看了垂涎欲滴。

赵主厨这次还多了一个任务——卖肉。别误会，不是秀肌肉，而是负责鲜肉专卖柜台。这个柜台有另一个老板，赵寅成向对方学习怎么切不同部位的猪肉和牛肉，怎么磨刀，怎么包装等，而他显然有听没懂，顾客买肉后，投诉他把肉切得太长；餐馆打电话要订里脊肉，赵寅成找不到，结果餐馆老板亲自跑到超市，不仅找到里脊肉，更干脆自己动手切。

第一季的节目，赵寅成和车太铉动用人脉，呼朋唤友来帮忙，星友打工仔包括朴宝英、南柱赫、尹施允、赵宝儿等。第二季的星友嘉宾“咖数”更大，第一集就找来平均身高1.88米的“巨人三人组”金宇彬、李光洙和林周焕，接下来还有美女雪炫和韩孝周，以及影后级的金惠秀。这是金宇彬抗癌成功后复出，第一次在电视节目中亮相，一抵达就被赵寅成催促快换上工作服，精心打扮的金宇彬感叹：“我好不容易再上电视。”反应好可爱。

第二季的嘉宾有金惠秀（左上，顺时针方向）、金宇彬、韩孝周和李光洙。（互联网）

超市老板照顾村民

第一季的杂货店老板，待客人如家人的态度令人感动，这次的超市老板同样极具温度。他们是一对夫妻，经营这家超市21年，每天早上6点工作到晚上10点，全年无休，若夫妻俩要去度假，就让儿子来看店，这次因为节目拍摄，一家三口终于可以一起去旅行。

村民之间的相互照应，也让人动容。超市对面有一家中医诊所，没那么早开门营业，诊所外头是巴士车站，有些村民天未亮就在车站等候最早的班车，冬天时，诊所老板就把钥匙交给超市的夫妻，让他们早上打开诊所大门，村民可以到里头等车，不会冻坏身体。

预告中可以看见车太铉、赵寅成和艺人嘉宾，与村民亲切聊天，开心互动，相信这个节目会再次让观众感受到暖暖的人情味。

别来无恙（首播）

８频道 晚上8.00

主演：雅慧、孙政、林明伦、黄嫊方、宗子杰及芳榕。大学宿舍偷窥事件的女主角Claire清晨开车撞上树的视频，在社交媒体上疯传，舆论都把矛头指向两个月前在直播上访问她的记者李思林，指控思林害了Claire，在舆论的压力下，愧疚的思林决心找出真相。

星期二特写：追眠人

8频道 晚上8.30

全新系列《追眠人》结合人文和科学元素，今晚播出第一集《睡眠的秘密》。睡觉能影响大脑功能、新陈代谢和免疫力，睡不好还有可能染上慢性病。怎样才叫睡得好？什么情况应该求医？天天做梦，醒来疲累，是呼吸道出现阻塞或患上嗜睡症？刻意少睡，长期后果不堪设想。节目结合专家意见和故事分享，助你了解睡眠与健康的多重关联。

绝妙的遗产（首播）

Brilliant Heritage

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上6.15

讲述33岁身无分文的单亲妈妈孔桂玉（姜世贞饰）与80岁的百年面店老板夫英培（朴仁焕饰）假结婚，孔桂玉一夜之间成为了四个成人儿子的继母，他们之间要克服彼此的偏见。

疯狂麦斯：愤怒道

Mad Max: Fury Road

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上8.00

妻小遭恶徒杀害的前公路巡警“疯狂”麦斯（Tom Hardy饰）独自在荒漠流浪，遇上带着法西斯独裁者“不死老乔”的五名嫩妻逃离的芙莉欧莎（Charlize Theron饰）。麦斯起初拒绝帮助她们，因不死老乔的追杀，只好与芙莉欧莎合作。