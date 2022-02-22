票房打败李小龙 楚原曾被方逸华批不懂电影

（综合讯）资深影星南红的导演丈夫楚原昨晚传出去世消息，香港娱乐圈人士感到惊讶。楚原患有上脑退化症，他的妻子南红今年初曾在活动上表示，老公的身体不错，没想到会突然传来噩耗。香港导演包括王晶与李力持等发文悼念，王晶分享与楚原的合照，称楚原是自己的导师，两人在邵氏工作时经常在一起交流，王晶表明从他身上学了一辈子够用的东西。

楚原原名张宝坚，生于1934年10月8日，父亲为粤剧片演员张活游。楚原当年与导演李翰祥、胡金铨及张彻被喻为“四大帅”，是香港武侠电影的开山鼻祖。1956年，楚原投身粤语电影编剧创作，毕生导演电影130多部，他导演《湖畔草》时只有23岁，这个年纪要比李翰祥、胡金铨和张彻更早。而且，楚原很早就展露出导演天分，他一开始就表现的很成熟，拍戏又快又好，当时他所在公司光艺几乎不限制他拍戏，想拍什么就拍什么，并且允许他成立“玫瑰”公司，并出借当时公司主力演员谢贤，之所以这样，也是看中楚原有导演才华和商业价值。

他从处女作《湖畔草》开始，到后面的《风雨幽兰》《情天未老》《患难真情》《孽海遗恨》《含泪的玫瑰》等，基本都有南红出演，两个人当时就已经开始谈恋爱，并且一起成立了“玫瑰”公司，但这家公司两个人占股50%，光艺占股50%。1967年两个人结婚，并恩爱了一辈子，堪称神仙眷侣。

虽然整个六十年代楚原看似风生水起，但他也遭遇过事业低潮。到了1969年，楚原已经执导过数十部电影，但抵不过行业衰落，楚原只好离开光艺，转投国泰拍片。

跳槽邵氏拍《七十二家房客》大卖

在国泰期间，楚原只拍了四部电影，最终还是跳槽到邵氏。到邵氏不久，楚原就拍出了《七十二家房客》，票房大卖。这部电影称得上是楚原里程碑作品，当时不仅打败了李小龙与好莱坞合作的《龙争虎斗》，荣登年度冠军，更给了几乎绝迹的粤语片一剂强心针，意义深远。

但遗憾的是，《七十二家房客》让楚原成为邵逸夫最器重的导演，但也是他自己无法逾越的高山。在那之后楚原导演的六部电影票房都不是很理想，逐渐丧失了邵逸夫的信任。无奈之下开始拍武侠电影，才再次凭借《流星蝴蝶剑》迎来事业高峰。

值得一提的是，除了导演之外，楚原也喜欢演戏，并且客串了很多作品，其中为人熟知的有成龙《警察故事》里的朱滔，给观众留下很深印象。

楚原（右）曾与成龙演出电影。

获终身成就奖 自嘲终生没成就

楚原曾获香港电影金像奖的终身成就奖，在电影颁奖典礼晚会自我调侃发自肺腑的一段话：终身成就奖，颁给终生没有成就的楚原，只不过逼我说一句：受之有愧。在漫长的人生中，有开心时候，困难的时候也不少，人生大概都是失意多，如意少啊，我破过香港的卖座纪录，老板立刻跟我说工资加十倍，个个都说我是香港最幸运的导演。

“十年后，我的戏不卖钱，拍完几部扑街片，又想拍《天龙八部》，开机前，方逸华撕了通告不让拍，去了办公室问我：谁让你拍天龙八部的，亏本了你可以赔吗？楚原你根本不会拍电影！那时候都说我是邵氏公司最难堪的导演。”

“但是‘人生’这两个字，就是‘欢声’同‘泪影’四个字砌的，没什么奇怪的，任何人，无论你昨天多风光，无论你昨天多失意，明天起身的时候，你一定要做个人，生活下去，明天总比昨天好，这就是人生。不说不知道，原来人生和打麻将一样，是有东南西北风的，你打到北风的时候，又是另一种人生。如果你像我一样，老得好像我这样，终身成就奖这个老人牌都拿到了。应该‘管他天下千万事，闲来轻笑两三声’，到老的时候，无论发生什么事，管他喜怒哀乐，全部都当他是菩提明镜，古今多少事，都付笑谈中。最后我送给大家我喜欢的几句话：当你回首往事时，不因碌碌无为而悔恨，不因虚度年华而羞耻，那你就可以骄傲地说，你不负此生。”