《蝙蝠侠》疫情下救市 3月3日本地上映

疫情下赶来“救市”？“新蝙蝠侠”罗勃派狄森（Robert Pattinson）挂帅的《蝙蝠侠》3月3日杀到狮城，明天（2月23日）预售门票。

由罗勃挂帅的《蝙蝠侠》刻划高谭市多名精英市民被连环杀手“谜语人”残杀，蝙蝠侠与杰弗里怀特（Jeffrey Wright）饰演的警察，还有新盟友包括“猫女”联手抓捕“谜语人”，并将腐败人员绳之以法。

据悉，《蝙蝠侠》片长176分钟（2小时又56分钟），因暴力画面以及部分内容涉及毒品，本地以PG13尺度通过。

记者向片商查悉，《蝙蝠侠》影片系列自1989年至2017年，在本地放映多达11部，包括《蝙蝠侠不死之谜》《蝙蝠侠与罗宾》《蝙蝠侠：开战时刻》《黑夜骑士》《蝙蝠侠：夜神起义》等。

当中最卖座的当数2012年放映的《蝙蝠侠：夜神起义》（超过894万新元）、居次就是《蝙蝠侠对超人：正义曙光》（超过780万）等。

细数这些年来扮演过“蝙蝠侠”的男星就包括：利维斯威尔逊（Lewis Wilson）、罗拔洛伟里（Robert Lowery）、亚当威西（Adam West）、麦克基顿（Michael Keaton）、韦基马（Val Kilmer）、乔治克卢尼（George Clooney）、克理斯琴贝尔（Christian Bale）、班艾佛列克（Ben Affleck）等8男星，帅气冷酷的罗勃哥是“老九”。

《蝙蝠侠》明天（23日）起预售门票，观众可于各大电影网站或前往电影柜台处买票。

“新蝙蝠侠”戏言：不成功就拍色情片

罗勃哥凭《暮光之城》里帅爆的吸血鬼角色爆红，尽管身材健硕，但罗勃坦言自己“一年只有两个星期拥有腹肌”，接了“蝙蝠侠”重任之后，他说，华纳电影给了他一套哑铃和抗力球锻炼“蝙蝠侠”身材，但他居然没碰过。

36岁的他被选上当蝙蝠侠，还豪气放话：“如果我的《蝙蝠侠》失败了，那我就只好去拍色情片，但是要具有艺术性的那种。 ”

无论怎么样，站出来就很亮眼的罗勃哥，带着《新蝙蝠侠》来新仍非常抓眼球，本地片商得悉“蝙蝠侠”来了，纷纷闪避，谁都不想跟他打硬仗！

入场人数新条例下受惠？

政府最近放宽条例，条例指出：不再按照不同活动区分人数，而是以场地容量为准，宣布自3月4日起，1000人及以下人数不受场地容量限制。

这是否意味，戏院入场人数也将因此放宽？

记者联系上本地片商，受访者皆表示“目前未确定放宽条例是否包括戏院，正等待具体指示”。

不过，有业者指出，电影市道不景气，在新条例下，原本来“救市”的《蝙蝠侠》，包括3月之后放映的影片，必定能大大受惠。

“不只是座位问题，戏院入场人数条例若放宽，也将给观众入场看电影带来更多信心。”有业者乐见其成。