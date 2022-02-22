时代光辉的最后一页 楚原怎么影响观众和后辈？

88岁的楚原撒手西归，连同香港邵氏电影公司其他三大导演张彻、胡金铨和李翰祥先后逝世，一页香港电影传奇就此落幕。

如果把曾经发掘李小龙与成龙的罗维也列入，这五号人物算是香港电影上世纪六七十年代最著名的五大导演了。他们为电影事业奋斗终生，捧出无数明星，也见证港片光辉。

五大导演的电影各有自己的风格、派别和成就。

罗维（1918年 - 1996年，享年78岁）跟其他大导演不一样，是他离开邵氏公司后才有伟大的成就。他在1970年加入嘉禾电影当导演，起用李小龙主演5部片，包括《唐山大兄》《精武门》等，掀起世界功夫片热潮。1975年自立门户，将准备转行做厨师的成龙从澳大利亚召回，虽然几部片捧不红，但外借给吴思远拍《蛇形刁手》《醉拳》后奠定成龙接棒李小龙的影坛地位。李连杰凭《少林寺》系列影片走红后去了美国，也是罗维说服返回香港拍片。

李翰祥（1926年－1996年，享年70岁）擅长拍摄黄梅戏、宫廷戏、风月戏等，《杨贵妃》《梁山伯与祝英台》《乾隆下江南》等都是他的代表作，捧红了许冠文、胡锦、梁家辉等。其中，《梁》在60年代登上港台票房宝座，红极一时，更让反串的凌波掀起万人空巷的轰动旋风。他的古装宫廷片奢华大气、考究细致，更代表了当年华语电影的最高制作水准。

胡金铨（1932年－1997年，终年65岁）擅长拍摄充满古典文艺的武侠片，代表作品有《侠女》《龙门客栈》《大醉侠》等，捧红了郑佩佩、徐枫、上官灵凤等。其中《侠女》在康城影展获奖，让他成为第一个在国际影展受肯定的华人导演。

张彻（1923年－2002年，享年79岁）喜爱拍摄充满暴力、血性男儿的武侠电影，开创了阳刚武侠片潮流。狄龙、王羽、姜大卫等经他捧红，成为了他御用的武打明星。他培养出来的武打片人才也是导演中的佼佼者。

香港五大导演：罗维（左上图）、张彻（右上图）、楚原（中图）、罗维（左下图）、胡金铨。（互联网）

楚原（1934年－2022年）88岁离世，是大导演之中最长寿的.。他在父亲张活游的影响下，20多岁便对电影产生兴趣，可说是最早成材的华人星二代。他历经粤语片、华语片年代，电影生涯漫长，风格诡异多变，多才多艺的他佳作不少。

下面来看楚原的五大事业高峰与电影风格：

1）继承世家衣钵 少年一朝成名

楚原的事业起点很高。他出身于著名演艺世家，父亲张活游是香港粤语电影四大小生之一，创办过电影公司；姐姐张玉珍是著名粤剧花旦。长期受到家庭环境熏陶的他顺理成章接下衣钵，执导粤语片。1959年，25岁的他自编自导第一部电影《湖畔草》，据说他与岳枫并列为中国最年轻的电影导演。隔年拍出《可怜天下父母心》好评不断，是60年代港片经典之一。楚原后期的武侠片具有文艺片的特色，情感缠绵浪漫，可能是由于这时期的奠基。

楚原的第一部作品《湖畔草》，集合谢贤、南红、嘉玲当年三大影星演出。（互联网）

2）受“007”启发 塑造“现代侠女”

1964年至1967年间，楚原经历高产期，一年可以拍出多达14部片，其中诞生了影响深远的《黑玫瑰》系列。他受好莱坞的“007”特务片启发，拍出有类似风情的作品，让他后来的太太南红和另一位女星陈宝珠的演艺事业更上层楼。这个系列对后来的港片影响颇深，90年代刘镇伟便拍了《92黑玫瑰对黑玫瑰》等三部致敬作品。近年还有惠英红主演的《我阿妈是黑玫瑰》，可见这个形象已经成为港片中“现代侠女”的代表符号。

楚原开启《黑玫瑰》系列电影（上图）之后，后一代的导演也受影响和启发，票房也都一样出色。（互联网）

3）首部华人同性恋片 曾入选当年世界十大

加入邵氏之后，楚原在1972年拍摄了《爱奴》，被欧洲权威媒体评为当年世界十大佳片之一。这也是华人电影史上第一部同性恋电影，贝蒂和何莉莉两个女主角的演出，开创了奇情武侠一脉。这个剧本是从仓底挑出来的，编剧邱刚健日后也是香港电影界一个大人物，得奖剧本《投奔怒海》《地下情》《胭脂扣》《三个女人的故事》都出自他的手笔。

4）打倒李小龙 复兴粤语片

1973年，楚原执导《七十二家房客》，该片改编自同名经典舞台剧，故事围绕着一幢破旧的旧式大院里的房客众生相展开，着力讽刺社会。影片引起强烈共鸣，不仅击败李小龙主演的《猛龙过江》，更一举打破当时的香港电影票房纪录，同时重新带起了粤语片风潮，这才有隔年开始许冠文电影系列的兴起。

《七十二家房客》出动邵氏群星演出。（海报）

5）开创武侠潮流 古龙称霸影坛

当金庸武侠剧在香港电视上取得成功时，武侠电影却被古龙称霸，这要归功于楚原。他在1976年导演的《流星·蝴蝶·剑》和《天涯·明月·刀》两片大卖，使改编古龙的电影成为时尚——一度更是最有票房的武侠原著，而楚原的改编又是其中佼佼者。奇诡的剧情、明快的节奏、新奇唯美的风格，带出那个富裕的物质时代人们巧取豪夺的欲望，结合人性险恶阴暗的展示，让古龙小说红上至少十年。楚原拍了至少18部古龙原著影片，有人评选过十大古龙电影，楚原的作品就占了八部。

楚原的武侠片最常用狄龙（左一）当男一，尔冬升（中）则是演了他的《三少爷的剑》后一举成名，从此稳坐男一位置。（剧照）

作品以外如何影响后辈？

楚原不仅在电影上有成就，他的处世态度也很值得学习。

比如，他的电影生涯数次起落，并非一帆风顺。他成名后，粤语片不久便没落，他加入邵氏转拍华语片，刚开始没有票房都不佳，但他总能杠住压力。即使让高层嘲讽或冷落，也都能不灰心丧志，在沉淀后找到振作的力量，卷土重来，而且另创高峰。

后来港片新浪潮改朝换代，他已日暮西山，却能放下身段，投身TVB拍摄电视剧，如《西游记》《陀枪师姐》系列等。他仿佛回到演艺生涯的最初，接戏不计较角色大小，让不知他声名的年轻一辈，以为他只是个和蔼可亲的小人物。

他的言行如何影响下一代？从影近30年的古天乐，这么说过：“坚持初心不改，只因当新人时记住了大导演楚原说的一句话： "记住，永远，永远，每一场戏，每一句对白，你不要放弃，就位了，再斟酌，再斟酌，再斟酌。因为，一个好的电影，是不可以放弃的。”