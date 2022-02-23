父中风母体弱 明道：工作愈多愈内疚！

（台北讯）41岁明道农历年前后风波不断，先是扯入张庭、林瑞阳传销风波，还被老搭档祝钒刚爆料“回不了台湾”，年后又被爆粗口问候童星和女星黄奕，虽然事后还他清白，还是沾一身腥。不过其实他有更烦心的事：父亲中风，母亲身体也不好。孝顺的他，这趟回台湾几乎全心在陪伴二老， 只是3月底就要从台湾返回中国大陆为音乐剧《赵氏孤儿》巡回演出，为此陷入自责和挣扎，极为痛苦。

2020年1月，明道的大哥带着妻儿轻生身亡，让家里那年农历年蒙上阴影，父母更是伤心欲绝。也因此明道成为父母唯一支柱，让他更放不下。

明道透过经纪人说：“照顾父母本来就是我应该做的，他们很辛苦把我养大，现在应该需要我来陪伴他们。我年轻时，觉得只要努力工作就可以让父母过比较舒服的生活，这几年明白父母也需要陪伴，希望疫情能尽快结束，让我能兼顾家庭和工作。”

经纪人说：“他前年离开台湾工作，不能随时回来看顾父母，虽然可以视讯，有看护人员，但父母有什么状况他不能亲自处理，对于不能照顾父母非常自责、焦虑！”

明道2007年把事业版图移至对岸，曾创下年收2000余万新元纪录，近年他不但投身抖音直播，也成立保养品牌“欧希纳”，有过5天营业额达1000万新元的辉煌业绩。

这2年受疫情影响，原本两岸来回便利，变成来回隔离要44天，明道去年农历年因工作未能返台，今年说什么都要回来陪父母，毕竟他现在已是家中“独子”。

明道2019年和前女团Kiss成员王婷萱登记结婚，育有1子已2岁大，这个年纪的中年人往往像三明治，上有父母，下有妻儿，被夹得动弹不得。

明道父母双双身体出状况，为此他一直推掉对岸工作，工作愈多，反而对父母就愈愧疚，即便经纪公司都觉得他做得够好、够多了，他仍不断自责，3月底音乐剧开演，但他仍在观望父母的身体状态，觉得给别人照顾跟自己照顾完全不同。

明道是菜市场长大的小孩，母亲早年在板桥湳兴市场卖菜，他在走红赚大钱后，仍被目击到市场陪妈妈卖地瓜，让许多人感动。前年生日，他回台湾许愿两老身体健康，也祈求疫情退散。本月26日他的42岁生日即将来临，疫情仍不上不下，令人感叹。

他原本就长期资助两岸弱势孩童，2015年开始捐款赞助营养早餐，此次返台，本想探望161位孩童，但因父母的事走不开。年前他收到孩子们的卡片，还跟2岁儿子分享，希望他能知福惜惜，升格当爸后，更容易被这样的温情所感动。