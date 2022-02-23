华晨宇身上3处秘密曝光 2动作踩雷“限娘令”遭网民批斗

（北京讯）中国去年祭出“限娘令”对娱乐圈进行大动作整治，不少男星“精致”的气质形象，遭大批网民批斗过娘，昨（22日）男星华晨宇晒出一系列自拍照，大秀全新造型，只见他将头发染金，并在胸前、左手臂、耳后根刺上红花，引来网民炮轰其行径叛逆直呼“太娘”。

华晨宇以精致五官与稳定唱功被捧为新一代“唱将”，红遍华人世界圈粉无数，昨天“华晨宇文身”一词迅速登上热搜榜，另外也引来大量娱乐博主批评，当中就有人写下：“文身的话，考公务员、当兵都会有麻烦的，就是家长眼里的正经工作基本都和你无关了……”除了讥讽文身，还重提华晨宇先前与张碧晨未婚生子一事，引来热烈讨论。

贴文底下两派网民隔空论战，有人痛批“一直就不喜欢他，节目上化妆比女的都浓”“这是在鼓励未成年人去文身还是怎样”，另一部分网民则认为话题扯远了：“这个世界不考公活就活不下去是吧”“花花文身和正经工作有什么关系”，两边炮火绵延不断。

事实上，中国电视台长年禁止文身出现在电视萤幕前，不少艺人文身上节目都会遭到电视台打马赛克遮盖，先前又爆发“限娘令”风波，不少男艺人都遭点名，包括蔡徐坤、王一博、范丞丞、鹿晗、龚俊等人皆在榜上，如今华晨宇全新造型又引来大批网民论战，引发争议。