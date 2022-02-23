隔五年入围最佳男配角 徐鸣杰被催婚

继2017年以《富贵平安》入围红星大奖最佳男配角，时隔五年，徐鸣杰终凭《肃战肃绝》“林金雄”一角再度入围此奖项。

得知入围的消息时，徐鸣杰的第一反应是非常开心的。“有一点压力，也有一点睡不着。距离上一次入围有蛮久的时间了，一直都没有拿到这个奖项。”徐鸣杰表示自己很希望可以得到一个专业奖项，能够得到一个认可。

徐鸣杰一直很想要尝试不同类型的角色，在观众面前展现自己不同的一面，因此在接到《肃战肃绝》这部剧时是非常兴奋的。

“我很喜欢这个角色，也很喜欢这部戏。希望通过这部戏让大家看到，徐鸣杰除了像是一个乖乖仔的样子，有时候也可以诠释出角色的阴暗面，希望成为塑造能力很强的一位演员。”由于入围者都是非常优秀的同事和前辈，徐鸣杰不敢断言是否有信心得奖，“暂时还没有看过其他作品，所以不管谁得奖，我都会祝福。当然，我很希望拿到这个奖项。”再次表达了自己对奖项的渴望。

徐鸣杰近日刚完成《快跑吧，丽娇！》的拍摄，正忙于服装品牌的生意，“想要给自己多一点时间去体验生活，进入人群，也在享受自己的新家。”他也提及三月份可能会接演新剧《黑暗天使》，虽然剧本还未完成，但徐鸣杰认为角色相当有趣，“看起来像是个反派角色，可以塑造又多一层的人物形象。”

对于粉丝们盼望已久的结婚消息，徐鸣杰感谢大家一直以来对于自己和陈凤玲的关心与祝福。“有好消息一定会第一时间与大家分享，因为我觉得现在很需要更多的好消息。”