曾被网友误会“输不起” 孙政感到委屈

最新八点档《别来无恙》昨日（2月22日）首播，两位主角孙政、芳榕日前接受《新明日报》访问，分享拍摄经历。

孙政与芳榕在剧中分别饰演心理辅导员和患有心理疾病的女生Claire。

拍完这部戏后的孙政感触良多，受访时多次强调“不应该否定别人的故事”。当今社会心理疾病越来越常见，大众的认知却跟不上心理疾病的普及。孙政指出，有些人会无意间轻看他人的不幸，而他相信任何生活中的“小事”都可能造成心理疾病，因此大家不该以自己的标准去否定他人的不幸。孙政说：“这部剧就是通过大家所谓的‘鸡毛蒜皮’的小事，让大家正视心理疾病的问题。”

《别》剧情反映多个社会现象，其中一项便是如今最盛行的网络暴力。问孙政是否有相关经历？他表示自己从入行到现在，性格向来耿直且有话直说，但网民对他还算善良，因此没有经历过什么网暴事件。

对孙政来说，受到过最负面的评价起因是去年红星大奖的一篇报道。孙政作为演艺圈新人，没能入围红星大奖也是在情理之中，不过去年却有许多网友误会孙政会因此“退圈”，引来不少骂声。有网友说他是想“一步登天”，还有网友说他“输不起”，面对这些从天而降的嘲讽，孙政无奈表示：“当时确实有点冤枉，也有点委屈。”

之后的孙政以行动证明自己对演戏的热忱，拍摄工作一部又接一部；戏约不断，尝试多元化角色，“退圈”传闻不攻自破。

芳榕入戏太深崩溃

剧中的芳榕是位恐慌症患者，访问时记者得知，她在剧中时常要演出病症发作、情绪失控，非常考验演技。第一集开场就是芳榕“轻生”的戏码，过程中她情绪激动、疯狂打自己的画面令人心疼。芳榕告诉记者，自己在这场戏里时常需要表演“情绪激烈”，以致她在拍摄时常入戏太深，就连导演喊cut也收不住情绪，必须要哭上一阵子才能从角色的情绪中走出来。“虽然很累，可是我很享受整个拍摄过程，我有一阵子一直很想演心理疾病患者，所以我接到Claire这个角色时其实很开心，而且我能通过她发泄自己的情绪。”

芳榕接着提到那场让她迟迟无法忘怀的桥段，那是在角色终于想起了自己童年阴影和伤害过自己的人。时间已经过去很久，但每逢回忆起并再次进入角色……芳榕说：“我还是会起鸡皮疙瘩。”