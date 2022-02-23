林子祥罕见搂前妻 四人合照泄复杂却融洽关系

香港资深歌手林子祥2月15日为前妻庆生，两人贴脸搂肩好亲密，罕见照片在网上引起热议。

男星林德信在社媒上晒出自己给生母，即林子祥前妻吴正元庆生的照片，当天林子祥也罕见现身，拍照时把手搭在她肩上，曝露两人离婚后关系仍旧亲密。照片中的另一个男子，应该是吴正元在第一任婚姻中所生的儿子朱志威，即台湾名媛关颖的丈夫。同母异父的两兄弟据说一向关系融洽。

年龄应该有71岁左右的吴正元，状态看起来不错，一身黑色上衣配红色紧身裤，加上短靴，打扮时髦。她的一头短发俏皮活泼，似乎仍流露年轻时的风华与气质。

她出生于台湾，曾任香港华纳唱片公司制作人，当年也是她一手将林子祥捧红成香港歌坛人气唱将，婚后才放弃事业照顾家庭，林子祥曾公开示爱称如果没有吴正元，自己就什么都没有。

两人育有一子一女，婚姻维持14年。林子祥后来和叶蒨文合唱《重逢》发生婚外情，林子祥选择离婚和叶蒨文再婚，这段感情当时备受非议。

不过当时也有传言指吴正元对林子祥很凶，才造成林子祥出轨。吴正元曾为此喊冤：“我以前帮林子祥背了很多骂名。”不过，她始终没有説对方的坏话，也称“林子祥是个好人”。

被问会否与叶蒨文一起吃饭时，吴正元説：“我会跟家人吃饭，但不会坐她隔壁。”

林子祥是吴正元的第二任丈夫，两人离婚后，吴正元也选择了再婚。林子祥和叶倩文婚后没有生育。

不过，随着时间流逝，往日恩怨应该已成过眼云烟。