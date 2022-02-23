明星儿子娶“选美冠军” 秦沛升级当家翁“抱孙不急”　

（香港讯）77岁的香港资深男星秦沛的42岁明星儿姜文杰宣布结婚，妻子是交往8年、小10岁的女友李泳淇，也是香港珠宝小姐选美冠军。秦沛持续活跃戏剧圈，在两岸三地都有戏剧作品，儿子姜文杰拍戏兼唱歌，近作是电影《梅艳芳》，女儿姜丽文则在TVB专攻演剧。

姜文杰和太太与爱犬合拍婚纱照。（IG）

姜文杰昨天官宣结婚，特别选在“2022年2月22日，正月廿二，星期二，下午2:22分”的时候发文，集满12个2，别具巧思。他和李泳淇拍摄短片时邂逅，他自认不是细心的男友，庆祝生日和情人节多在家里自备晚餐，甚至点外卖或吃快餐，也绝少送礼给对方，但是女友从无怨言。

他晒出黑白两款婚纱照，妻子甜美依偎身旁，两人各抱爱犬入镜，婚纱照和“全家福”散发出甜蜜与温馨。他通过感性的告白文字感激另一半对他包容：“无论我选择哪条路，您总会支持我.. 有什么事想不通，您会陪我分析和倾诉；我有错，您亦从来不会责怪我，反而陪我一齐面对和正视生活上遇到的种种难题……”

香港目前疫情紧急，为了保证大家安全，姜文杰不办婚宴，只选在昨天签字注册，并在双方家长见证下完成结婚仪式，场面“简单而隆重，但依然充满爱。”

在生育方面，他和秦沛口径一致，都说随缘。秦沛开心升级当家翁，对媳妇赞不绝口，也不会对儿媳催生。

艺人胡杏儿、张继聪都献上祝福。