艺人集体蹭冬奥金牌选手热度 网民：这两人翻车

北京冬奥会过后，红了不少体育明星，如自由式滑雪运动员谷爱凌和单板滑雪运动员苏翊鸣。

两位都是新科中国奥运冠军，连娱乐圈的明星都跑来蹭他们的热度，没想到有两人竟然翻车了。

先说18岁的苏翊鸣成为中国冬奥会上年龄最小的金牌得主，他跟娱乐圈也有很深的渊源，小时候曾拍摄过徐克的电影《智取威虎山》。他夺冠后，林更新立马跑到评论区说：“我跟他还算熟。”随后林更新就因为跟苏翊鸣的剧照登上热搜。

尴尬的是，林更新之前从没跟苏翊鸣有过任何互动，网民发现还是苏翊鸣这几天夺冠后，林更新才在社媒上关注他；之前苏翊鸣曾要联系林更新，怎知林更新明显没有看出苏翊鸣的“潜力”，并没有理会。因此不少人对林这种走红后硬蹭热度感到不爽，酸他"这几年没联络，一夺冠就成了熟人了。"这波热度蹭的，反而是让自己翻了车。

19岁的谷爱凌勇夺2金1银，因混血美貌更受欢迎，近日她罕有地跟娱乐圈明星在官方平台连线玩直播，不过受邀参与的张艺兴却引起许多负评。两人在过程中不时出现停顿无话可说，幸好线上的主持人跳出来解围。张艺兴不停向对方推荐自己的音乐作品，让网民觉得直播好尴尬。

张艺兴一开始不停狂赞谷爱凌，还称呼对方为谷老师，让她感到不好意思，再三地说：“我老觉得我老是屋子里最小的小孩，我叫别人啊老师阿姨你好，所以我现在没事爱凌就行。”

最尴尬的是张艺兴问谷爱凌：“你有冰墩墩吗？”众所周知，只要在比赛中夺得奖牌，官方就会颁发冰墩墩，张艺兴难道不知道谷爱凌是金牌得主？在尴尬气氛中，主持人这时暗示张下线时间到了，接着又是一阵冷场，最后才结束整个直播。

网民直言张艺兴在事前没有做好功课，认为他根本没有在关注谷爱凌，只是蹭她的热度而已。留言称他是“史诗级尬聊第一人”“看得我白眼都翻上天”。

