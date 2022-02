本周点赞

图片由黄金戏院提供

世界上最糟糕的人(R21)

The Worst Person in the World

娱乐性★★★☆/艺术性★★☆

剧情

朱莉(Renate Reinsve,雷纳特赖因斯夫饰)即将满30岁,人生仍是一团乱,天资聪慧的她不安于现状地摸索未来。某晚,朱莉在派对邂逅小鲜肉艾文(Herbert Nordrum,赫伯特诺德鲁姆饰),渴望新转变的她,告别想跟自己组成家庭的人气漫画家男友(Anders Danielsen Lie,安德斯丹尼尔森莱饰),不顾一切陷入新恋情……过往的抉择与遗憾,终将让朱莉意识到自己想要什么。

影评

单看剧情简介,会以为是一名“负心女”因为崇尚YOLO(You only look once,人生只活一次)的及时行乐生活态度,移情别恋的故事,但这部挪威片没那么狗血,不那么俗套,恋爱情节只是推进故事的一环。想把焦点放在爱情观或性爱课题也行,但更大重点在于“找自己”。朱莉寻觅自我的过程,极可能有你我的影子。

这是挪威导演约希姆特里尔(Joachim Trier)自编自导之作,也是他继《爱重奏》(Reprise)《八月三十一日,我在奥斯陆》(Oslo, August 31st)之后的“奥斯陆三部曲”最终章。奥斯卡月初公布入围名单,《世》提名最佳国际影片奖和最佳原创剧本奖。

导演推荐这部浪漫喜剧适合“讨厌浪漫喜剧”的观众捧场,他的形容值得玩味。我倒没感受到“喜剧”这一块,电影内容不是为了逗笑谁,而是让观众思考自己的人生。全片由“出轨”“#MeToo时代的口交”“我们的家庭”“坏时机”等12个章节,序言和后记组成,叙事手法成熟,每走完一章,离朱莉的内心世界又进一步,代入感越来越强,越来越不会站在道德高地审视朱莉,渐渐为她打气。纵使,她的选择未必理智。

女主角表演牵动人心

朱莉因成绩优异选择医科,“理智决定”并未带来喜悦,随后觉得分析精神比分解躯体有趣,改读心理学,之后又转换跑道,投入写作与摄影;感情方面,大她十几岁、事业有成的男友想定下来,想组成家庭当爸爸,年龄“坐二望三”的朱莉心生抗拒,突然觉得自己变渺小,要被吞噬了,似乎在自己的人生成为配角,意识到虽然爱着对方,但那不是她要的生活。

朱莉选择离开,这个决定令她松了一口气,十分舒心。年轻的她对“稳”不安,对“定”存疑,面对“稳定”时,不甘于此的心情油然而生。

当挪威人遇到挫折,结果不尽人意时,会将“我是世界上最糟糕的人”挂在嘴边,这并非妄自菲薄,有时只是发泄。曾经觉得自己的情况糟透了?“迷失”或“感到不确定”都是成长的环节,面对相似情况,人人选择不同,有些人非常理智,必打安全牌,想“疯狂一次”但未必执行,或许他们也曾悄悄纳闷过自己的理性使然。朱莉绝对是感性动物,用心多于用脑思考。看着她的一举一动,觉得挺畅快的。

女主角雷纳特赖因斯夫的表演自然,能够牵动人心。这是她首次担任主角,导演找上门的前一天,她打算放弃演戏,计划改当木工。去年举行的第74届康城影展上,雷纳特凭此片角色封影后。戏如人生,变化多端,真是难以预料。

(挪威语对白,附英文字幕)