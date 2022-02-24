新书爆料：影后与大咖男星片场对骂 “受威胁”要求贴身保护

（洛杉矶讯）美国奥斯卡影后Charlize Theron与英国男星Tom Hardy共同担纲的电影《疯狂麦斯：愤怒道》（Mad Max：Fury Road），曾被英国权威电影《帝国》杂志评选为“本世纪百大佳片”之首，但是两人却屡传不和。最近一本新书详实记载了男女主角剑拔驽张的工作关系，提到某天Charlize不满Hardy迟到数小时，直接飙骂“天杀的XX”，她甚至要求片场要有一个女制片随时陪着她，因她担心Hardy会危及她的人身安全，可想见二人势同水火。

新书《血汗与铬：疯狂的麦克斯狂暴真实故事：狂暴之路》（Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road）引用不少剧组人员对当时拍片过程的描述，一名特技女替身说，Charlize当时刚成为新手人母，她不想在片场浪费时间，但操作摄影机的技师回忆，也是《猛毒》（Venom）男主角的Hardy却动不动就迟到。

某天，Charlize准时8点上工，化好妆与着装在道具装备车里等待。尽管Hardy曾被制片特别要求准时，时间到了仍不见人影。剧组人员回忆当天，Charlize连洗手间都没去，就一直呆坐在车上干等。3个小时后，Hard,才姗姗来迟，这时Charlize跳下车，用尽全力咒骂他“超不尊重人”：“天杀的XX应该要为他拖延这剧组的时间，每一分钟罚款10万美元！”Charlize用喊叫方式咒骂，传到Hardy的耳里，他直接质问：“妳刚说我什么？”摄影机技师回忆，Hardy的态度“相当有侵略性”，让Charlize深感“被威胁”，从此要求有个制片随时随身协助她。

Charlize在书中解释：“当时我们不是在吵架就是在冷战，我不知道哪一个比较糟，而他们必须在背后处理，那真是糟透了！我们不应该那么做、我们应该要更成熟，我是该负部分责任。”Hardy则说：“加诸在我们的压力有时令人难以承受，她需要的是一个更好、也许更有经验的伙伴，那是无法假装的，我会想现在我更年长、更成熟，应该更能应付当时的状况。”剧组观察到Hardy后来变了一个人，与Charlize也相互释出善意。

但也有剧组人员观察，Hardy是方法派演员，Charlize则是思考派，“他们都是能量很强大的演员，但是工作方式很不同，但也是这一点让电影成功——两人的怒气都展现在银幕上了。”