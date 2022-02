新书爆料：影后与大咖男星片场对骂 “受威胁”要求贴身保护

(洛杉矶讯)美国奥斯卡影后Charlize Theron与英国男星Tom Hardy共同担纲的电影《疯狂麦斯:愤怒道》(Mad Max:Fury Road),曾被英国权威电影《帝国》杂志评选为“本世纪百大佳片”之首,但是两人却屡传不和。最近一本新书详实记载了男女主角剑拔驽张的工作关系,提到某天Charlize不满Hardy迟到数小时,直接飙骂“天杀的XX”,她甚至要求片场要有一个女制片随时陪着她,因她担心Hardy会危及她的人身安全,可想见二人势同水火。

新书《血汗与铬:疯狂的麦克斯狂暴真实故事:狂暴之路》(Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road)引用不少剧组人员对当时拍片过程的描述,一名特技女替身说,Charlize当时刚成为新手人母,她不想在片场浪费时间,但操作摄影机的技师回忆,也是《猛毒》(Venom)男主角的Hardy却动不动就迟到。

某天,Charlize准时8点上工,化好妆与着装在道具装备车里等待。尽管Hardy曾被制片特别要求准时,时间到了仍不见人影。剧组人员回忆当天,Charlize连洗手间都没去,就一直呆坐在车上干等。3个小时后,Hard,才姗姗来迟,这时Charlize跳下车,用尽全力咒骂他“超不尊重人”:“天杀的XX应该要为他拖延这剧组的时间,每一分钟罚款10万美元!”Charlize用喊叫方式咒骂,传到Hardy的耳里,他直接质问:“妳刚说我什么?”摄影机技师回忆,Hardy的态度“相当有侵略性”,让Charlize深感“被威胁”,从此要求有个制片随时随身协助她。

Charlize在书中解释:“当时我们不是在吵架就是在冷战,我不知道哪一个比较糟,而他们必须在背后处理,那真是糟透了!我们不应该那么做、我们应该要更成熟,我是该负部分责任。”Hardy则说:“加诸在我们的压力有时令人难以承受,她需要的是一个更好、也许更有经验的伙伴,那是无法假装的,我会想现在我更年长、更成熟,应该更能应付当时的状况。”剧组观察到Hardy后来变了一个人,与Charlize也相互释出善意。

但也有剧组人员观察,Hardy是方法派演员,Charlize则是思考派,“他们都是能量很强大的演员,但是工作方式很不同,但也是这一点让电影成功——两人的怒气都展现在银幕上了。”