“厨神”外号金钟奖最佳主持人 性侵女儿朋友遭判刑1年

（花莲讯）台湾金钟奖最佳人文纪实节目主持人陈耀忠，因涉嫌性侵女儿朋友遭判刑一年，消息曝光后震惊各界，他今（24日）早透过自己的餐馆面簿发出4点声明道歉：“我不会逃避，也愿意承担所有的责任。”

陈耀忠曾以原民台《’aledet美味阿乐乐滋》，于2017年夺得金钟奖“人文纪实节目主持人奖”，还曾被盛赞是“阿美族厨神”，多年来维持正面形象的他，却惊爆性侵案件，遭法院以强制猥亵罪判处1年有期徒刑。

消息曝光震惊各界，良好形象一夕幻灭，陈耀忠今早透过花莲餐馆脸书发出4点声明：“本人在20年9月22日凌晨，酒醉性猥亵初次来到我家的客人，犯下这样不容天理的过错，对于受害者，致上十二万分的歉意。”他坦言，深知道歉也无法弥补受害者的痛苦，“但道歉不是祈求原谅，而是真诚的面对并反省我所犯下的错误。”

陈耀忠性猥亵事件公开声明全文

1.媒体所报道的事，的确属实。我不会逃避，也愿意承担所有的责任。

2.本人在20年9月22日凌晨，酒醉性猥亵初次来到我家的客人，犯下这样不容天理的过错，对于受害者，致上十二万分的歉意。即使我知道道歉也无法弥补受害者所受的痛苦，但道歉不是祈求原谅，而是真诚的面对并反省我所犯下的错误。

3.对于造成社会的不安与震惊，在此跟社会大众道歉，我愿接受法律的制裁。

4.对于年长的母亲及年幼的孩子造成的伤害，还有我亲爱的家人朋友们，你们的难过与不安，致上最深歉意。