明金成龙凤胎满月了！遗孀深夜发声 一句话透露当前心境

台湾知名导演明金成2月8日因心因性休克骤逝，留下遗孀林沛缔以及一对龙凤胎，正当外界担心她饱受打击，无法振作，林沛缔昨（23日）透露孩子已经满月的消息，从文中“不是一直流着眼泪什么事都不能为他做”，可以窥见她目前的心境。

林沛缔选择通过亡夫而非自己的社媒发文，还有龙凤胎在月子中心安排下拍摄的满月写真，说：“终于体会新手爸妈想要疯狂晒娃的心情，希望孩子迷人的小脸庞继续抚慰大家的心情。”也希望“在天上的爸爸一样感到欣慰”。

她把照片上传到明金成的粉丝专页，透露今后还会继续透过粉专更新孩子的近况，“透过文字我可以把对他的思念化为力量表达出来，而不是一直流着眼泪什么事都不能为他做！”让人感受到她虽然胃口还是不好，但在月子中心调养下，身体已在恢复中，还有了面对生活的心志。

她透露，孩子在家人陪同下去接种预防针，透过视讯看到孩子放声大哭的萌表情，感觉既心疼又好笑。帖子引来众多网民留言打气，都说被她一双儿女的可爱模样融化了。

林沛缔也感谢大家的留言给了自己力量。她在元宵节隔天（2月16日）发文说：“我必须勇敢，必须战胜悲伤，千万不要为我们担心……”当时已经坚强踏出振作的第一步。

据了解，明金成的家奠、公奠仪式将在3月1日举行。

林沛缔脸书全文

这几天的身体好多了！虽然胃口没有很好，但！谢谢身边好友家人们提供的营养补充品，以及月子中心的照顾，就算没有太多进食，身体也慢慢恢复元气。特别是演艺圈的好友们，以及大家涌入粉专的应援与打气留言，对我都有很大的帮助感念在心。虽然情绪还是煎熬，但看着刚满月的亮亮跟壮壮，心里还是感到相当安慰，因为我还在月子中心继续调养，恢复期间没办法到处乱跑，所以今天特地麻烦家人带着两位小朋友去打满月的预防针，看着他们传来的视讯影片，姐姐跟弟弟嘟嘟嘴放声大哭的萌表情，看的我既心疼又好笑，怎么可以这么可爱！我都为他们融化了。还有前几天月子中心特别安排，帮他们拍的满月写真，在天上的爸爸应该也是一样感到欣慰吧！以后我也希望可以常常代替我先生来跟大家分享跟晒一下他们的成长纪录（冥冥之中我也觉得，我先生也是希望我能继续这样代替他经营粉专，透过文字我可以把对他的思念化为力量表达出来,而不是一直流着眼泪什么事都不能为他做！）现在终于可以体会新手爸妈想要疯狂晒娃的心情，愿他们的迷人小脸庞能够继续抚慰我们的心情。

明林沛缔

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