漱口水消毒喷雾常随身 陈豪：家庭是人生全部

香港近日疫情恶化，截至昨天（2月23日）为止新增8674起确诊病例，再写单日新高，累计7万5248起病例，确诊病例持续攀升，疫情下人人“闻冠病色变”，个个做足防疫措施，育有3个孩子的陈豪也不例外。

他告诉《新明日报》这阵子他除了遵守防疫措施，保持社交距离、勤洗手、勤换口罩之外，也携带含酒精喷雾等在身。

“除此之外，医生也给我一个非常好的建议，经常将漱口水带在身，他说，因为漱口水能有效清除口腔内暗藏的病毒。”

提及两年的疫情对自己的影响，陈豪说，疫情对世界经济影响和改变很大，也让人们学会了好好地去深珍惜身边的人、事和物，他也一样，“而且在这环境下，也懂得如何用信念去面对逆境，以正能量去挨过难关。”

陈豪是圈中出了名的“好好先生”“好好爸爸”，有香港媒体报道，自从暴疫以来，他24小时戴着口罩，日前妻子陈茵媺在IG分享在第5波疫情暴发前一家五口出外用早餐，陈豪继续保持“口罩师”身份，拍照时也不除罩。

陈豪对记者说，在疫情暴发前，他其实就是个零社交的人，收工后一定回家，休息日也宁愿待在家，“跟孩子们一起的时候是我最爱和最向往的时间，坦白说，家庭已经是我人生的全部。”

演员应该多元化

陈豪在目前热播的TVB剧集《飞虎之壮志英雄》（简称《飞虎3》）饰演顾家又有责任感的飞虎队总指挥范少锋，他在受访时向记者坦言，一直以来自己希望演类似纪律部队如军人的角色，而今能够参与《飞虎3》，穿着飞虎队的制服，感觉很真实。

问陈豪除了向往演纪律部队的角色之外，还想尝试什么类型的角色？

陈豪答道：“我认为演员应该多元化，多向不同形式的剧本和角色进行挑战，希望能创造一个不同的自我。”

吴卓羲盼演不同角色

继《飞虎之潜行极战》《飞虎之雷霆极战》之后，吴卓羲在《飞虎3》再演飞虎队队员，他在接受《新明日报》访问时表示从来不担心被定型，重要的是那是个好角色，也让观众喜欢。

吴卓羲说，过去一两年他接拍过一些不同类型到角色，或许警察的角色演多了，观众印象比较深刻，“我愿意挑战各种角色，欢迎不同的导演找我。”

《飞虎3》中吴卓羲再度和苗侨伟、黄宗泽合作，吴卓羲说，和苗侨伟（三哥）自《学警》系列开始，至今有17年，问他对三哥的印象，他答道：“三哥外表给人严肃很酷，实际上他很随和和慷慨，收工后还会请吃饭，而且工作时也会迁就大家，有意见都可以提出来，和他合作很舒服。”

至于黄宗泽，吴卓羲说，两人合作无间，已经成为无所不谈的好兄弟，他开玩笑道：“既然有女闺蜜，那也应该有男闺蜜，我们两人就像闺蜜。”

《飞虎之壮志英雄》，21日起周一至五晚上9时30分，翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首（星和娱乐860频道）、Go Select观看：也可在TVBAnywhere+收看。