BTS韩国演唱会 本地电影院直播票售罄

韩国天团BTS最新演唱会《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL》拟于3月10日、12日及13日在首尔蚕室奥林匹克主竞技场举办。为了让全球粉丝都有机会共同参与这场演出，主办方确定将12日的场次在全世界电影院进行同步直播，亚洲参与区域包括韩国、日本、菲律宾、新加坡、台湾和泰国。电影院将于本地时间13日下午5时进行演唱会直播，并于晚上9时进行重播，票价皆为普通票68元及会员票65元。

新加坡指定电影院Golden Village分别于VivoCity及Plaza各开放6个厅进行演唱会的直播与重播。

电影票于今早（2月24日）约8时58分开卖，并在9时后不断显示伺服器发生障碍的页面。尽管如此，近千张电影票仍在一小时内售罄!

不少粉丝到电影院Instagram留言，叹直播的电影院数量太少，无法满足广大粉丝的需求。

对此，主办方回复表示，并非所有电影院符合进行直播的技术基础设施要求，且为了遵守防疫措施，因此仅使用两个电影院进行直播。

但这场时隔三年的“线下”演唱会，仍令粉丝们翘首以盼。粉丝们不仅能够零时差欣赏偶像的演唱会，也能带荧光棒到电影院，久违地感受在现场的应援气氛。