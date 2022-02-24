无惧闲言不看好 人气歌后7套婚纱照打脸外界

（首尔讯）韩国人气女歌后孙淡妃（Son Dam-Bi）与大5岁前竞速滑冰国手李奎爀（Lee Kyou-hyuk）去年底传出热恋，今年初高调放闪，并宣布即将在5月结婚。这对重量级情侣档虽不被外界看好，但他们不畏舆论眼光，从交往、认爱、放闪，节奏都很快速，今天（24日）又曝光一系列的婚纱照，准新娘脸上笑容根本藏不住。

韩国时尚杂志“ELLE Korea”今天贴出一系列孙淡妃与李奎爀的婚纱照，她一共换上7套礼服，每件都有不同魅力，多以白色缎面礼服为主，展现出曼妙的S曲线好身材。照片中，她只要望向未婚夫，脸上就会溢出满满笑容，两人还勾着彼此的小拇指，无名指婚戒显得更耀眼。

孙淡妃1月亲自宣布婚讯：“出现了一位想要共度人生的人，跟他在一起，我可以是最真实的我；跟他在一起，他让我笑容满满，他让我知道什么是幸福。我在5月要结婚了！”根据韩媒透露，他们婚礼订于5月13日，由于孙淡妃在业界人缘极佳，相信届时到场宾客会很多。

李奎爀在1994年12月曾有过性丑闻风波，但他后来解释“那是小时候的事情了，因为喝酒而发生的事情，并不是性侵。”后来又卷入崔顺实风波（指韩国总统朴槿惠亲信崔顺实“干政”事件），加深负面形象。这对情侣不畏闲言闲语，如今恋情修成正果，首度晒出婚纱照，让粉丝直呼期待，祝福他们幸福美满。