聚会即是电影节？赵寅成朴叙俊各有“帮派”

男神的身旁是另一个男神？

韩国综艺节目《偶然成为社长2》近日开播，播出1集即讨论度爆表！车太铉和赵寅成两人到偏远郊区经营超市，第一集工读生就请来李光洙、林周焕和金宇彬。其中，金宇彬更是抗癌成功后，时隔6年亮相综艺节目。

节目制作组竟神通广大号召到如此强大的阵容？其实都是因为社长的面子够大！虽说同行如敌国，但韩国演艺圈其实有很多艺人因为相知相惜而成为超级好朋友。快来随zaobao.sg了解一下韩国演艺圈出了名的“帮派”们，看看哪些看似风马牛不相及的艺人们，私下竟是至亲好友！

聚会就等同于电影节 ── “赵寅成Family”

“赵寅成Family”成员个个来头不小，被网友封为电影节阵容。左起为李光洙、D.O、林周焕、金宇彬、赵寅成和金基邦。（图/IG）

赵寅成出道24年累积了不少经典代表作，同时也在不同的作品中结交到不少好友。以他为中心的“赵Line”可说是阵容华丽：车太铉、李光洙、宋仲基、金宇彬、林周焕、都敬秀、金基邦等，网友笑称这个组合的聚会根本就是年度电影节！

赵寅成未和车太铉一起出演过任何作品，但早在出道初期便结识的两人已经累积了超过20年的交情。专注于演戏的赵鲜少在综艺露脸，而过去他出演综艺的契机多半是因车太铉而答应的。另外，赵寅成和金基邦甚至从高中开始就是好友。2017年金结婚时，由赵寅成领衔车太铉、李光洙、D.O及林周焕等人组成的“超强伴郎团”在当时也引起高讨论度。赵和宋仲基、林周焕则是经由电影《霜花店》熟识；而电视剧《没关系，是爱情啊》也让李光洙和D.O加入的此阵容。

好友们再忙都会抽出时间相聚。（图/IG）

赵寅成曾在直播节目中透露，自己家里有张大桌子，是供6人使用的。而最常去他家的人是李光洙、宋仲基、金宇彬和D.O。尽管在Running Man中赵刻意调侃李光洙称两人其实并不熟，但大家都知道这只是“综艺效果”。李光洙就曾在采访中提到：“赵对自己来说是特别的存在，有烦恼的话最先去找的人就是他”。

友谊最难能可贵的是患难见真情。金宇彬2017年罹患鼻咽癌，之后中断演艺活动进行了2年的抗癌治疗。2019年还在进行治疗的他被拍到与赵寅成一起参与佛教活动；同年5月，他也和赵、D.O、李光洙等人一同前往日本旅游。低潮期的相伴，让友情显得更加历久弥新，也难怪金宇彬一复出，就答应到超市当打工仔！难得精心打扮的他一到超市就被催促换上工作服，打工时更被顾客问：“他们是谁？”，却也还是保持笑容继续默默工作。

炫耀友情是家常便饭 ── “Wooga Family”

让人称羡的还有这组Wooga Family。（图/互联网）

与赵寅成Family一样，Wooga Family也有个核心人物 —— 朴叙俊串联起大家的缘分。刚出道时与崔宇植因合作电视剧《Family》相识成为好友，之后因拍摄《花郎》与BTS的V、朴炯植结缘；至于歌手Peakboy则是朴叙俊自高中以来就认识的死党。

被网友誉为“神仙友谊”的这组合，完美展现了“再忙也要替好友应援”的义气。为忙于拍摄的好友送上应援咖啡车或点心车、跨刀献唱好友主演的电视剧OST、出演好友歌曲的MV、宣传新作品……自己的好友自己挺！这段友情最让人津津乐道的还包括行程满档的他们，都排开万难出席了崔宇植出道10年来人生的第一场粉丝见面会，好交情一览无遗。

当时正在拍摄《Happiness》的朴炯植也抽空短暂出席了崔宇植的首场粉丝见面会。（图/互联网）

相较于其他4人，Peakboy的知名度较低，他也鲜少在公开场合提及好友们，担心自己会说错什么，给兄弟带来不必要的麻烦。V曾经让他不用那么拘谨，大家都是好友，不用不好意思，在外面也可以坦荡地提及他们，兄弟们都可以理解。Peakboy还分享过自己首次上节目时，朴叙俊打电话给他说他把该节目看了3遍，快看哭了，夸他表现得很好，让Peakboy非常感动。

常在社交媒体上“炫耀”友情的Wooga Family。（图/互联网）

朴炯植曾用“唯一的避风港”来形容好友们，对此崔宇植也表示非常认同。虽然5人的年纪、领域都不同，但是性格都很合得来，彼此之间如家人般的情谊好比Wooga Family的意思──我们是一家人吧。

这一届怎么那么多大明星？ ── 韩艺综10级

毕业自“韩艺综10级”的有《鬼怪》金高恩、《海岸村恰恰恰》李相二、《机智医生生活》安恩真、《隧道》李裕英、《寄生上流》朴素丹和《那年，我们的夏天》金圣喆。（图/互联网截图）

韩艺综全名为“韩国综合艺术大学”，“10级”则代表2010年入学，学号为10开头的一届。被封为传奇的“韩艺综10级”是因为许多正值上升期的演员都是这一届的校友，如金高恩、安恩真、李相二、金圣喆、朴素丹、李裕英等，引起网友热议，称这个同学会的场面简直众星云集。

左图为安恩真和金高恩；右图为李相二、金圣喆和安恩真的学生时期照。（图/互联网）

其中，金高恩、安恩真、李相二和金圣喆这4个人的关系较为亲密。金高恩就曾爆料大学时期的某堂表演课，她突然身体不适快晕倒，李相二见状马上着急大喊“高恩啊！”然后往她冲过去，结果因太急脚趾被铁门夹住。金高恩补充说因为李的脚大，脚趾头也大，所以指甲当场被掀翻，痛到倒地。李相二虽然痛到不行，但还是很有义气大叫金高恩的名字关心她。故事的结局是别的同学抱着金高恩去了保健室，而李相二则被送去了急诊室。这故事后来也在网络上广为流传，网友们纷纷表示完全想象得到那有趣的画面。

李相二和安恩真2个昔日同窗一起上节目Running Man，默契太好反被主持人怀疑是否交往过（左）；金圣喆和李相二也曾邀请上同个节目，“笑果”十足。（图/IG）

而李相二和安恩真曾一起上过Running Man，两人爆料大学时期的趣事，也让主持人金钟国、HAHA起疑感情这么好的两人是否曾经交往过，让两人的绯闻喧嚣尘上。最后还是由共同好友金高恩跳出来在IG上留言澄清替他们背书：“他们两个真的什么都没有，我可以保证哈哈！”

李相二曾友情客串金高恩主演的《柔美的细胞小将》。（图/互联网）

昔日同窗除了会友情客串彼此的作品外，更喜欢在彼此的IG上留言调侃对方。李相二之前上传了拍摄广告的照片，金高恩首先带头在底下留言“要请客吗？哎呀不用啦~”，而安恩真也跟着回复定下日期：“干嘛这么客气！差不多10月好了！”，最后金圣喆补刀：“吃什么给你们决定”，就这样“蹭”了好友的一顿饭。网友也纷纷围观，直说看他们的IG留言真的太有趣了！

《偶然成为社长2》每逢星期二 10.30pm 在tvN（星和Ch824，新电信Ch518）播出。