爆炒房滥用明星特权贷款 男星好形象毁了？

（首尔讯）韩国男星柳俊烈（Ryu Jun-yeol ）主演电视剧《请回答1988》爆红，人善心善的他热心公益，平时也会关注环保议题，曾为澳大利亚森林大火、贫穷儿童捐出后援金，今天（24日）却爆出炒房疑云。

他的经纪公司虽否认炒房之说，但韩国对于该议题敏感，相关爆料曝光后，引起负面舆论，认为他滥用明星特权贷款居然可以借到90%，善良正直形象毁于一旦。

柳俊烈24日遭韩媒《D社》（Dispatch）爆料，2020年以法人名义买下一栋位于江南驿三洞的建筑，当时花了700万新元购入，再花270万新元打掉重盖。耗时2年于2022年9月完工后，没多久他就转手卖出，至少净赚450万新元。

房产投资成功，虽有炒房疑虑，但表面上看起来没问题，倒是这栋建筑物被挖出，柳俊烈当时购入花了650万新元，其中585万新元其实是向银行贷款，几乎是以90%贷款的方式购入。不仅如此，他花了270万新元重盖，其中70%或近200万新元也是利用贷款借来。

针对突然抛售建筑物的行为，柳俊烈所属经纪公司回应：“盖建筑物本来是要和朋友在江南合作服装事业，只是因为冠病暂缓，才决定把建筑物卖了。”

但柳俊烈不仅被报道狂酸利用“债务投资”做得很成功，也掀起韩网一片骂声，认为他利用明星特权才能高额贷款。