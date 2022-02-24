已故女摄影丈夫提告不当致死 批Alec Baldwin“不愿负半点责任”

（综合讯）好莱坞男星Alec Baldwin去年10月在美国新墨西哥州拍摄新片“Rust”，发生用道具枪“误杀”女摄影指导Halyna Hutchins，也造成男编剧兼导演Joel Souza受伤的悲剧，震惊各界。

他去年12月出面受访，将责任撇得一干二净。Halyna的丈夫最近对他提出不当致死告诉，并对媒体表示：“看到他以如此细节的方式谈论她的死亡，却不愿负起半点责任，让我相当愤怒。”

Halyna的丈夫Matthew是哈佛法学院毕业的律师，他接受《今日秀》访问时认为Alec Baldwin要为Halyna之死负起大部分的责任。Matthew说，Alec Baldwin推说被告知道具枪里面是空包弹，“拿着枪并射击子弹出去的人不用负责任，我觉得很荒谬”。他还指出，“枪支安全不只是片场唯一的问题。片场还有许多业界标准没有落实，有不少人要负起责任”。

Matthew在上周对Alec Baldwin等相关人士提出不当致死告诉，代表他的律师表示：“Alec Baldwin与其他被告都该为片场的安全负起责任，但他们轻率并节省预算的行为，造成Halyna死亡的悲剧”。其他同列被告的还有该片的军械师Hannah Gutierrez-Reed与副导Dave Halls。

去年悲剧发生，当警方仍在调查事件时，该片灯光总监Serge Svetnoy已对Alec Baldwin提出告诉，指这起事件是男主角兼制作人Alec Baldwin和其他人的“过失行为和疏忽所造成”。