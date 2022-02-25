巧合无处不在！舒淇隔离期间偶遇她

舒淇近日从台湾飞往上海，意外发现和女星杨谨华入住同一家隔离旅馆，两人远远相望互相用手机记录下这神奇的缘分。

杨谨华（左）也用手机拍下隔离期间巧遇的好友舒淇。（图/互联网）

舒淇在隔离第3天时分享了这个巧遇：“真巧，巧到不能再巧，真的没有事先说好，我也忘记了她也要飞过来。而她应该是数百个日子从没弃家远行的忘了我的存在吧……原来缘分就是这样！”身为《华灯初上》的资深剧迷，舒淇还不忘补上一句“所以她应该不是凶手吧！”

Day3 真巧 巧到不能再巧，真的沒有事先說好 我也忘記了她也要飛過來 而她應該是數百個日子從沒棄家遠行緊張的忘了我的存在吧⋯原來緣份就是醬 雖然我沒有美麗醬 但我有美麗的蘇麻麻奬～ 有冰友剛好在對面 這種有點遠但近的距離 真好❤️ 所以她應該不是兇手吧🧐🧐🧐 Posted by SHU QI on Wednesday, February 23, 2022

而“苏妈妈”杨谨华也隔空回应：“没有相约好，同一时间出发到同一地点，原本出发前有点小紧张，一看到朋友在对面，整个像小孩子一样又跳又叫，这感觉叫人安心，有点远又近的距离，可爱！虽然很近，我还是不会告诉你谁是凶手！”可爱的互动吸引不少网友围观。