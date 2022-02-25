巧合无处不在！舒淇隔离期间偶遇她

来自 / 早报数码

发布 / 2022年2月25日 11:16 AM

舒淇从台北飞往上海，竟与杨谨华（右）入住同一家隔离旅馆。（图/互联网）
舒淇从台北飞往上海，竟与杨谨华（右）入住同一家隔离旅馆。（图/互联网）

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舒淇近日从台湾飞往上海，意外发现和女星杨谨华入住同一家隔离旅馆，两人远远相望互相用手机记录下这神奇的缘分。

杨谨华（左）也用手机拍下隔离期间巧遇的好友舒淇。（图/互联网）

舒淇在隔离第3天时分享了这个巧遇：“真巧，巧到不能再巧，真的没有事先说好，我也忘记了她也要飞过来。而她应该是数百个日子从没弃家远行的忘了我的存在吧……原来缘分就是这样！”身为《华灯初上》的资深剧迷，舒淇还不忘补上一句“所以她应该不是凶手吧！”

而“苏妈妈”杨谨华也隔空回应：“没有相约好，同一时间出发到同一地点，原本出发前有点小紧张，一看到朋友在对面，整个像小孩子一样又跳又叫，这感觉叫人安心，有点远又近的距离，可爱！虽然很近，我还是不会告诉你谁是凶手！”可爱的互动吸引不少网友围观。

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