奥斯卡影帝Sean Penn赴乌克兰拍战争纪录片

西洋歌后Madonna（麦当娜）前夫——奥斯卡影帝兼好莱坞电影知名导演Sean Penn（西恩潘）亲赴乌克兰，拍摄记录战争真相的纪录片。

乌克兰总统府今天（2月25日）透露，美国演员兼导演Sean Penn目前人在乌克兰首都基辅，要拍摄一支有关俄罗斯入侵乌克兰的纪录片。

乌克兰总统泽连斯基今天说，俄罗斯发动大规模入侵行动后，他的国家孤军奋战。他透露今天有137名乌克兰人阵亡，316人受伤。

根据法新社的报道，乌克兰总统府在社媒上传Sean Penn在基辅出席政府记者会的照片；泽连斯基官方Instagram账号限时动态张贴的一段影片，也可见Sean Penn与泽连斯基会谈。

乌克兰总统府在面簿以乌克兰文贴文写道：“这名导演特别来到基辅，录下乌克兰现在发生的一切事情，并且以一名纪录片制作人的身份，告诉全世界关于俄罗斯入侵我国的真相。今天，Sean Penn是亲临现场支持乌克兰的人士之一。我国感谢他展现如此勇气和诚实。”

贴文还说Sean Penn展现出许多人所缺乏的勇气，包括西方政治人物在内。

乌克兰总统府指出，Sean Penn还与新闻工作者及军人谈话，“看到我们如何保卫我们的国家”。Sean Penn去年11月就曾造访乌克兰，并与军事人员会面。

61岁的Sean Penn是替制片公司Vice Studios制作纪录片。Sean Penn曾以电影《悬河杀机》（Mystic River）和《自由大道》（Milk），分别于2004年与2009年两度勇夺奥斯卡金像奖影帝。