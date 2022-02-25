奥斯卡影帝Sean Penn赴乌克兰拍战争纪录片

西洋歌后Madonna（麦当娜）前夫——奥斯卡影帝兼好莱坞电影知名导演Sean Penn（西恩潘）亲赴乌克兰，拍摄记录战争真相的纪录片。
乌克兰总统府今天（2月25日）透露，美国演员兼导演Sean Penn目前人在乌克兰首都基辅，要拍摄一支有关俄罗斯入侵乌克兰的纪录片。
乌克兰总统泽连斯基今天说，俄罗斯发动大规模入侵行动后，他的国家孤军奋战。他透露今天有137名乌克兰人阵亡，316人受伤。
根据法新社的报道，乌克兰总统府在社媒上传Sean Penn在基辅出席政府记者会的照片；泽连斯基官方Instagram账号限时动态张贴的一段影片，也可见Sean Penn与泽连斯基会谈。
乌克兰总统府在面簿以乌克兰文贴文写道：“这名导演特别来到基辅，录下乌克兰现在发生的一切事情，并且以一名纪录片制作人的身份，告诉全世界关于俄罗斯入侵我国的真相。今天，Sean Penn是亲临现场支持乌克兰的人士之一。我国感谢他展现如此勇气和诚实。”
贴文还说Sean Penn展现出许多人所缺乏的勇气，包括西方政治人物在内。
乌克兰总统府指出，Sean Penn还与新闻工作者及军人谈话，“看到我们如何保卫我们的国家”。Sean Penn去年11月就曾造访乌克兰，并与军事人员会面。
61岁的Sean Penn是替制片公司Vice Studios制作纪录片。Sean Penn曾以电影《悬河杀机》（Mystic River）和《自由大道》（Milk），分别于2004年与2009年两度勇夺奥斯卡金像奖影帝。
До України прибув американський актор та кінорежисер, лауреат премії «Оскар» Шон Пенн. Режисер спеціально приїхав до...Posted by Офіс Президента України on Thursday, February 24, 2022