“不向疫情低头” 陈建彬与友合资六位数开餐馆

集合7股东，包括庞蕾馨、王艳宾等艺人及4名圈外人，名嘴陈建彬6位数投资餐馆生意，他受访说：“不向疫情低头！”

各行业受疫情重创，营生不易，但建彬携手艺人庞蕾馨、王艳宾却逆流而上，去年4月在乌节索美塞路（Somerset Road）设立餐馆“天天友鱼”，几天前又在东海岸一代设立第二家。

建彬放话，目标是开五六间餐馆。

目前拥有的两间都是中型餐馆，雇约16名员工。

疫情下仍敢敢冲，建彬表示民以食为天，新加坡人最注重的还是吃，“所以我是其中一个生意发起人。”

7人联手，投资合共6位数，问起生意业绩，建彬笑说“无大赚，但不会亏。”

合伙做生意 最讲究人和

这已是建彬三度做餐饮生意，之前两次， 一次是在四马路观音庙卖炖汤，另一次是在牛车水一带开烤鱼餐馆，他今早（2月25日）受访告诉《新明》，前者经营不当，后者则因与股东意见不合，最终选择退出！

因此，提到生意经，建彬叹说：“人和很重要，若意见相左，很难做下去!”

“当然，现在做生意也强调宣传，还有地点好不好，但我认为，只要食物做得好，人家都会找上来！”建彬认为，有麝自然香。

只是，碍于近日冠病案例激增，对其烤鱼餐馆生意多少有些影响！

问起合股艺人，建彬表示与庞蕾馨自合作综艺节目《欢喜大世界》变得熟络，大家聊得来，蕾馨为人爽快，提合伙开餐馆一拍即合，导演兼演员王艳宾则因另一个股东拉拢入伙。

诚如建彬之前受访说的，演艺生命具不确定性，努力还得有机遇，经营生意某程度为他带来踏实感，屹立演艺圈40多年的他，始终凭坚定信念走下去，务求每一步走得稳妥。