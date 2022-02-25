TVB电视城暴疫情 剧组全面停工五天

香港无线（TVB）电视城再暴疫，多位艺人先后确诊，昨日起剧组全面停工5天。

继月初有多位幕后工作人员确诊后，TVB又传出多位艺人也不幸染疫，根据香港媒体爆出，除了上周于《劲歌金曲》录影的“声梦学员”潘静文和伍文生确诊之外，昨天又有消息指，艺人罗乐林、周嘉洛、林正峰及多名剧组人员也在快检后被验出阳性初步确诊，由于牵连多个剧组，TVB急速“清厂”，下令剧组全面停工5天，电视城进行大消毒。

据报道，目前有多部剧集正在拍摄中，分别是《隐门》、《法言人》、《回归》、《曙光》及《破毒强人》受影响，以及天天录影的处境剧《爱回家之开心速递》。

针对电视城再暴疫，停工5天，TVB海外部接受《新明日报》访问时表示，确实是收到多位艺人通知发现初步确诊，但人数并不多。为了保障职员及艺人们的安全及避免社区交叉传播，电视台决定配合政府的防疫指引，同时也即时停止所有戏剧组录影的拍摄，相关拍摄地方即时进行彻底消毒和深层清洁，以确保在绝对安全情况下才恢复拍摄，外景组也不例外将相继停工。

海外部表示剧组停工可能导致拍摄进度会有点延后，但影响不会太大，节目的播出档期也不会受影响。

演员们纷自我检测

罗乐林、周嘉洛、林正峰及幕后剧组人员确诊，艺人们纷纷自行检测，以策安全。

与罗乐林、周嘉洛、林正峰合作的演员们都相继自行检测，如郭晋安、陈炜、陈浚霆等，陈炜更上传检测呈阴性的照片，留言：“胆战心惊的一天”；郭晋安则表示天天都进行检测，不用担心。在《爱回家之开心速递》中饰演罗乐林儿子的陈浚霆也做了多次的快速检测，结果均为阴性。

而马国明和林夏薇因拍摄的《法言人》，有幕后人员确诊，两人也向港媒表示已经做了快速检测，结果呈阴性，林夏薇更表示稍后会再做核酸检测。

另一方面，因香港疫情告急，原定4月3日举行，由TVB和香港电台合办的《香港金曲颁奖典礼2021/2022》也宣布延期。

刘德华唱抗疫歌 捐检测包食品物资

香港第5波疫情严峻，身在中国拍电影的“天王”刘德华也心系香港，日前更低调以“刘德华慈善基金”名义，私下捐出冠病检测包，和提供食品物资助基层度难关。

此外，他也演唱了抗疫歌曲《狮子山下同心抗疫》，日前透过“华仔天地”发布完整版，借此鼓励香港人同心抗疫，华仔更在歌曲结束后，呼吁港人：“加油！”