那些年的揪心三角恋 你挺朴宝剑还是柳俊烈？

满满的回忆杀！杨丞琳、贺军翔和王传一2005年主演的偶像剧《恶魔在身边》大受欢迎，成为许多剧迷心中的最佳组合。时隔15年，他们22日在各自的社交平台账号晒出同框照，让网友直呼：“我的青春回来了！”

戏剧里的三角恋都有既定的套路，女主角和男主角不是爱得死去火来，就是欢喜冤家，再不然就是陷入苦恋，但一定会杀出个暖心的男二默默守护着女主角，到最后别说女主角不知该如何选择，连观众都矛盾到怀疑人生。除了恶魔CP，其实还有很多经典的戏剧三角恋都让观众看得很揪心，你记得的有哪些？

《流星花园》（2000年）

三角恋：道明寺（言承旭饰）、杉菜（大S徐熙媛饰）、花泽类（仔仔周渝民饰）

揪心指数：★★★★

《流星花园》捧红剧中演员言承旭（左起）、周渝民、大S徐熙媛、吴建豪和朱孝天。（互联网）

《流星花园》是台湾偶像剧中的经典，当年播出后轰动四方也带动台湾偶像剧风潮，剧中的F4更是戏里戏外都威风。

富家少爷爱上贫穷女的桥段想起来都浪漫！霸气的道明寺对杉菜痴心一片不离不弃，而沉默忧郁的花泽类总是在杉菜难过的时候出现，静静地守护着，叫观众怎能不动心？

当年盛传大S和言承旭戏外不合，但时隔多年什么都云淡风轻，言承旭去年参与中国综艺节目《披荆斩棘的哥哥》，大S献声打气，那一句“你是我人生中第一个男主角——道明寺，杉菜永远都在。”让剧迷听了鸡皮疙瘩掉满地。

大S和仔仔在现实生活中后来成了情侣，不过最终未能修成正果。两人虽未撕破脸但也几乎没有交流，也因此虽然观众都想看三人合体，不过机会恐怕不高。

《恶魔在身边》（2005年）

三角恋：江猛（贺军翔饰）、齐悦（杨丞琳饰）、尚源伊（王传一）

揪心指数：★★★

王传一（左起）、杨丞琳和贺军翔分享三人聚首的合照，勾起剧迷满满的回忆。（互联网）

“男人不坏女人不爱”，当年贺军翔饰演的“恶少”江猛迷倒万千女生，但是温柔的篮球队长王传一也有不少拥护者。

《恶》的故事讲述齐悦原本暗恋尚源伊，半途却杀出个把她欺压得很惨的江猛，但女主角最后渐渐爱上从小被家人忽略，以霸道掩饰内心不安的江猛。贺军翔和杨丞琳的CP值高，但暖心学长也很有魅力，就不知道当年的你，是站在江猛这边还是支持学长呢？

随着剧集爆红，三人在2007年再度合作《换换爱》，但之后就再无交集。三人最近私下聚首，显示了三人交情依旧，若有缘再合作戏剧作品，相信默契和火花会更佳。

《请回答1988》（2015年）

三角恋：金正焕（柳俊烈饰）、成德善（惠利饰）、崔泽（朴宝剑饰）

揪心指数：★★★★★

柳俊烈饰演的金正焕对成德善（惠利饰演）爱在心里口难开。（互联网）

《请回答1988》是韩剧经典中的经典，不但把亲情和友情刻画得细腻感人，剧中女主角成德善（惠利饰）和两个青梅竹马金正焕和崔泽之间纯纯的爱情更是紧紧抓住了观众的心。

木讷被动的金正焕用自己的方式爱着德善，却因为不善表达总是错过机会，让人看得好着急。单纯的崔泽对德善的爱直接而坚定，也是万里挑一的好男人，所以当时观众分成两派，有的支持“狗焕”，有的力挺“阿泽”。最后德善选择了崔泽，让金正焕的拥护者伤心不已，不过惠利和柳俊烈戏假情真，戏外成了真正的情侣，也算是弥补了“狗焕派”心中的遗憾。

虽然三人若再合体一定会有看头，但柳俊烈和惠利拍拖后非常低调，即使《请回答1988》演员的聚会，两人也刻意不同框，所以要看三人合体应该不容易。

《Start-Up：我的新创时代》（2020年）

三角恋：南道山（南柱赫饰）、徐达美（秀智饰）、韩志平（金宣虎饰）

揪心指数：★★★

金宣虎（左）在《Start-Up》中把心爱的徐达美（秀智饰）送到南道山（南柱赫饰）身边。（互联网）

不是男一就一定吃香，《Start-Up》里的男二金宣虎锋芒就盖过了南柱赫。金宣虎饰演暗恋秀智的暖男，在高中时代和徐达美的奶奶冒用南道山名义写信给徐达美给予她安慰和鼓励，让徐达美一直以为写信的人是南道山。

韩志平用男主角的名义去安慰女主角，间接促成了男女主角的爱情，等于是亲手把喜欢的女生送到了别的男生身边。他暖男的个性加上孤儿的背景，叫观众特别心疼，也觉得他一直在默默守护着徐达美并给予她创业方面的支持，结果却输给了南道山，非常他不值。金宣虎在剧中的爱情虽不如意，却赢得观众的心，也算是值得了。

《以家人之名》（2020年）

三角恋：凌霄（宋威龙饰）、李尖尖（谭松韵饰）、贺子秋（张新成饰）

揪心指数：★★★

谭松韵（中）在《以家人之名》中备受两个哥哥张新成（左）和宋威龙（右）疼爱。（互联网）

《以家人之名》播出后大受欢迎，除了因为题材温馨感人，演员演出到位，戏中三个一起长大的“兄妹”（没有血缘关系）之间的爱情纠葛也让观众揪心。

男主凌霄个性内敛而早熟，虽是众多女生暗恋的对象，但眼里只有李尖尖。“小哥”贺子秋也对李尖尖呵护备至，后来还情不自禁爱上她。

两个哥哥都对李尖尖一往情深，虽然凌霄和李尖尖两情相悦本是美事一桩，但是观众看到贺子秋落得孤单一人还是替他难过，不忍心看到小时候被母亲遗弃的他，再度受到伤害。