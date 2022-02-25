众星送别巴戈 告别式回礼是他最爱的白花油

台湾资深艺人巴戈2月16日因胰脏癌在林口长戈医院离世，终年67岁。家属今日（2月25日）在第一殡仪馆景行厅举办告别式，现场以白色花海布置，佛教仪式庄严隆重，背板则写上“三金传奇”追思巴戈。除了遗孀及4名子女忍痛送巴戈最后一程外，许多演艺圈的艺人好友也前来见他最后一面。

余天担任巴戈治丧委员会主任委员，哽咽表示真的很不想参加这样的场合，因为这代表又有好友走了。他也借机劝大家每2年都要做健康检查，“这几年我也跟巴戈说，喝酒喝太多了，我想他的病应该多少跟喝酒有关，现在我也更珍惜与家人相处的时间，很少去应酬了。”他也透露妻子李亚萍本来也要出席告别式，但因要陪女儿余苑绮（现改名余泳沄）去检查，所以才缺席。

曾国城短短8天内面对好友巴戈和明金成相继离世，接受台湾媒体访问时难过说道：“这一切不太真实，刚在告别式会场有一段时间特别恍惚，这好像是拍戏现场，一场告别式的戏好不真实，太快了、太早了。”

谢祖武也到场致哀，他眼光泛泪说：“本来是有平静一些，但你现在问我，想起来还是很难过。我从年轻跟巴大哥合作，他照顾后辈，很难以相信，他还这么年轻，我还见到他这么活泼，人生如戏戏如人生，相信巴大哥的人生圆满落幕了。”

曾与巴戈合作《婆媳过招千百回》的郁方，步出告别式会场时眼眶全是泪水，“他演我的爸爸，我也习惯叫他爸爸，我结婚的时候请柬上面有说，在演艺圈工作这么久，长辈比我家人还像家人，今天对我来说感觉像自己的爸爸离开一样。”她也补充，“他是少数晚辈愿意亲近的长辈，他一辈子就像一个顽童一样，对人世间看得很淡，而且很潇洒，是很好学习的对象，人生这么一场，巴哥哥真的值得了。”

据台湾媒体报道，前来吊唁的亲友或媒体都收到1瓶巴戈生前最喜欢的白花油。另外，他的遗体将于今天火化，但因家属尚未找好安葬地点，所以火化后骨灰将暂放在会馆内，待家属选好地点后再正式安葬。