回母校获颁杰出校友 林志颖竟被挖出黑历史

今年47岁的林志颖迎来出道第30周年，他今日回母校──台湾华岗艺校领杰出校友奖，重返当初他第一场表演的舞台，令他一度激动到说不出话。他也穿上复刻版的演出服装，重现经典歌曲《十七岁的雨季》、《不是每个恋曲都有美好回忆》等。

对于回到第1次演出的地方，林志颖感慨万分：“还记得那时候是唱草蜢的《忘情森巴舞》！”他也感性的说：“我出道已经30年，也是1/3个世纪，喜欢我的朋友们从学生成长为人母人妻、人父人夫、事业有成者、家庭美满者、认真生活者、青春年少者遍布世界各个地方。我自己也从1个17岁的懵懂少年，成为了人夫人父，从追求速度、远方、瞩目的快乐，到追求近在身边的平凡快乐。”他感谢大家30年来的陪伴：“好与不好，都是我的成长，都是大家的馈赠。”

尽管很早就成名，但背后其实付出不少代价。他说自己牺牲了不少隐私，也几乎没搭过地铁。当年谈恋爱不能公开，虽然没有狗仔，但有天天守在家楼下的粉丝，甚至还收过血书，让他不得不谨慎。华岗艺校校长也证实了他的人气，提及当年校门口满满都是粉丝，学校电话天天被打爆，而招生名额明明只有50人，却有上千人报名，可说是盛况空前。

活动上，林志颖还被昔日同窗爆料，上课都在睡觉、数学考试考0分、未成年骑摩托车被记过等。事过境迁，他回首这些过往，感慨提醒学弟妹：“如果不想被挖出黑历史，课业还是要顾好，要好好读书。”他笑说，“现在想起来有点后悔，希望大家还是要好好读书，学生生活是很可贵的，一去不复返。”