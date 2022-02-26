刘玲玲一家三口首次节目同框

“歌台一姐”刘玲玲的老公、儿子首次上电视节目，一家三口在节目中同框。

后天（2月28日）晚上在8频道播出的父子实况与益智问答游戏节目《爸比，我挺你！》，参赛者中有刘玲玲的老公与8岁儿子祥祥。两父子首次上电视节目，刘玲玲也到场支持家人。

刘玲玲昨午接受《联合早报》电访时说，去年接获节目邀约，跟老公讨论后决定参加，为一家三口留下美好回忆，孩子长大后可重温画面，“也不想过去的流言蜚语，之前的一些报道，或以后人家会跟他说什么，我不知道，但，要先把爱埋在他的心里，他就会知道父母是爱他的。”老公欣然答应参与录制。

儿子上节目后华语进步

刘玲玲笑指，两父子的华语都不太好，参与华语益智问答节目具有挑战，但输赢无所谓，最重要是亲子之间的交流与共度的时光。

节目开录前几个月，她叮咛儿子得把华语练好，她也发现，儿子上节目后，华语进步了。刘玲玲和老公采用双语教育，“老公跟孩子用英语沟通，我负责华语，如果儿子跟我说英语，我就说‘我不会听’，他就不说英语了。”

录影时间长 儿子说“不好玩”

刘玲玲也分享录影当日的趣事，她说儿子被问想不想再录制节目时，童言童语地回应：“不要来，不好玩。”

那是因为当日录影时间长，小孩子坐不住了，“我回家有跟他讲，你看，妈妈赚钱这么辛苦，但妈妈从来没有说‘不好’‘不要来’‘不好玩’，我（工作）是为了什么？为的是儿子。不过，他上节目后成长了，很多时候会说‘妈妈，谢谢你’‘我爱你’，也会问我‘妈妈，现在是去做工吗’，好像更珍惜我了。”

儿子在节目中表现活泼。刘玲玲说，看出儿子有表演方面的才艺，有时会在家“自编自导自演”，学习能力也快，看一眼就通，“但，我不想让他很专注地走这条（表演）路，就让他自由发展咯。”