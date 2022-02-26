揭当年老师言语暴力 陈罗密欧因胖被霸凌

陈罗密欧日前在访谈节目《权听你说2》披露当年因身材肥胖遭同学霸凌以及老师言语暴力。

陈罗密欧昨天（2月25日）回营受训，本报记者晚间透过信息与他取得联系。当时体重92公斤、身高不到180公分的陈罗密欧，因为身形问题时常遭到同学霸凌，把涂改液涂在他椅子上，让他坐下后裤子粘上白色印记，“不然就是在远处用橡胶圈射我。”

不仅如此，有次陈罗密欧骑脚车时，有位同学还非常恶劣地将他从脚车推下，见他倒在地上，还用鞋去沾沟渠的污水抹在陈罗密欧腿上。当下陈罗密欧还是不反抗，默默回家。他表示，不反抗的原因是担心同学会有其他的报复举动，所以忍气吞声。

然而陈罗密欧要面对的不仅是同学的作弄，就连老师都曾对他施以言语暴力，说“从来没看过这么胖的罗密欧。”

自身经历鼓励孩子们要勇敢反击

经历过才深知校园暴力所带来的阴影。陈罗密欧以自身经历鼓励正在遭受暴力的孩子“要勇敢站起来反击。”

他也提醒大家反击不是“打架”，而是告诉身边的人向他们寻求帮助，他说：“告诉家长、朋友、老师，不要默默承受。”陈罗密欧坦言，他有时想到这些经历会感到委屈，后悔当初没能捍卫自己。“暴力、霸凌是不应该发生的，会对一个孩子造成阴影，很不道德。”他也认为，每个人都是有父母生的，任何人都没有施暴的特权。

不过陈罗密欧天性乐观，中学时就算经历不愉快的事也能很快消化，他说：“可能吃个快餐、买个冰淇淋、回家打个游戏，我就很开心了。”

坚持不吃淀粉 再忙也要跑步锻炼

陈罗密欧还透露自己从小就有演员梦，而他成功瘦身后也很快有星探找上他，之后从临演一步步走到如今立足娱乐圈，近年来还拍下不少令人印象深刻的优秀作品。

陈罗密欧在娱乐圈里也付出了很大的努力，首先就是维持体重。他说这些年来，自己一直坚持不吃淀粉、餐餐只吃7分饱，工作再忙也会坚持跑步、锻炼。