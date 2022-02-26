吴奇隆刘诗诗被传离婚 工作人员：假的！

（台北讯）台湾艺人吴奇隆和中国女星刘诗诗婚变，最快下个月官宣离婚？

吴奇隆和刘诗诗结婚7年，两人育有一子“步步”，一家三口生活甜蜜、幸福美满，不料，昨天（2月25日）吴奇隆遭爆料两人已经在进行离婚程序，下个月将正式官宣。

据台湾媒体报道，昨有自称“吃瓜少女张小寒”在网上发出名为《她与知名大龄男星秘恋10年却惨遭抛弃？男星转头恋上淡颜系女星，爱情的战争里谁才是最终的赢家》的漫画，这些漫画围绕在大龄男星、菜鸟经纪人、淡颜系女星、新女助理身上，内容极为八卦，最后张小寒还画了一张婚纱照，被认为拷贝隆诗婚礼照。

“张小寒”贴文一出，马上引起疯传及议论，更被疑似指吴奇隆和刘诗诗“婚变”，吴奇隆身边的工作人员获悉后，第一时间跳出向媒体表示：“假的，正在走法律途径解决。”随后更委托律师发律师函，要求造谣博主立即停止侵权行为、删除捏造、诽谤之内容，并且“向吴奇隆先生公开赔礼道歉”。但“吃瓜少女张小寒”似乎没在怕，直到此刻仍将影射性极强的漫画挂在网上。

吴奇隆秀婚戒照辟谣

对于被疯传离婚一事，吴奇隆似乎心情没受任何影响，在微博发文宣传晚间将播出的节目。另一方面，他也先换掉和刘诗诗相衬的Q版卡通图片微博头像，改成真人照，手上看得出戴着婚戒，似乎在辟谣传言。

刘诗诗和杨幂、赵丽颖、AngelaBaby、唐嫣都是中国知名的“85花小旦”（1985年左右出生），日前随着AngelaBaby与黄晓明官宣离婚，5名“85花小旦”已有3对离婚，目前只剩刘诗诗和唐嫣被视为幸福婚姻代表。