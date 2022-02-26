IG粉丝120万女星坠河 一天后“遗体找到了”

（曼谷讯）外号“Tangmo”的泰国女星Nida Patcharaveerapong惊传失踪，稍早家人最不愿听到的消息传来，她的遗体已被寻获。她24日晚间跟朋友们一起搭乘快艇，却在途中掉进湄南河，搜救队已经花了一天一夜努力寻找她的下落，但一天下来没有消息。

稍早前，根据泰媒报道，她的遗体已被找到，当下她所穿的衣物与落水前的衣物一致，至于落水原因警方仍在调查中。

37岁的Nida被昵称“Tangmo”（即西瓜之意），24日晚间9点半左右跟朋友一起在双喜桥上船，原定前往暖武里，却在10点40分左右掉入河里。据悉，事发时她并没有穿着救生衣，船上的人发现她掉进河里，当下便试着要找人却找不到。

警方接到船上的报案，立刻派搜救队赶到现场，出动了好几艘快艇，深夜打着灯在河上搜寻Nida的身影，但直到25日都还没能找到人。她的妈妈、哥哥也在清晨赶到河边，妈妈透露Nida从小就很擅长游泳，但可能不足以应付当下恶劣的情况；哥哥则说要向同行的友人了解事发情形。

Nida青少女时期就踏入演艺圈，身材高挑，曾参加选美当过模特儿，有歌手、演员多重身份，最擅长演出反派角色，近期有名的作品包括《吹落的树叶》。她出事前两个小时还在更新社媒，分享在海边的俏丽身影，如今圈内好友、粉丝纷纷涌入为她祈福，留言暴涨到1.7万条以上。