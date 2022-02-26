近百歌手艺人献唱香港抗疫歌 你最爱哪个版本？

香港第5波疫情严峻，TVB电视台号召数十位歌手、艺人参与录制抗疫歌曲《狮子山下同心抗疫》，向全港医护人员致敬，感谢他们为对抗疫情而服务香港市民的无私精神。

歌曲MV于19日在《争分夺秒同抗疫》特备节目中首播，至今6天各版本的总点击量突破43万。

《狮子山下同心抗疫》以罗文演唱顾嘉煇的原曲《狮子山下》为蓝本，配以新谱歌词，参与艺人星光熠熠，包括：成龙、谭咏麟、刘德华、佘诗曼、吕良伟、谭俊彦、李克勤、邝美云、林子祥、叶蒨文、叶丽仪、肥妈、陈洁灵、苏永康、梁汉文、林晓峰、谢天华、杨千嬅、汪明荃、薛家燕、陶大宇、吴岱融、黎耀祥、敖嘉年、陈展鹏、袁伟豪、李龙基、胡枫、谷娅溦、郑俊弘、糖妹、关楚耀、周柏豪、连诗雅、泳儿、胡鸿钧、吴若希、张彦博、胡渭康、区瑞强、方伊琪、炎明熹、姚焯菲、锺柔美、Joe Junior等等。

不同版本，歌手与艺人出场的排序也稍有不同，zaobao.sg看到有刘德华和李克勤各自开场的版本，不过所有版本中，最后个人压轴演唱的都是年届90岁的胡枫。

另外，刘德华也推出个人演唱版本，点击量已超过1万5000。

《狮子山下》是已故知名歌手罗文于1979年为同名电视剧演唱的歌曲，剧中讲述香港草根阶层挣扎苦斗、逆境求强，歌曲逐渐演变成代表香港的“市歌”。歌曲推出至今超过40年，点击量也累积到了90万以上。

这三个版本的歌曲，你是否都喜欢呢？

《狮子山下同心抗疫》歌词：

危急新冠凶险

难过疫情滔天

我哋大家

在狮子山下竟遇见

不免让担心天天增添

危险需要担当

无畏未忘正念

致善慈悲

愿指责怨恨不复见

请你一起同奉献

这刻感恩各区前线

至今坚守每天

为他人为家园

忘记了疲倦

谁不深爱香港

唯有 共同抗疫

我哋齐心

在狮子山下相互勉

打胜这一场疫战

这刻感恩各区前线

至今坚守每天

为他人为家园

忘记了疲倦

谁不深爱香港

唯有共同抗疫

我哋齐心

在狮子山下相互勉

取胜这一场疫战