女心理师（首播）

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上8.00

心理师贺顿（杨紫饰）在治疗中，帮助患者走出阴霾，重新拥抱生活。她和电台主播钱开逸（井柏然饰）、好友叶家辉（王嘉饰）、汤莉莉（菅纫姿饰）在一系列笑泪交织的经历中，疗愈他人也收获了自愈。

妆艺50

8频道 晚上7.00

妆艺大游行2月13日首次在星耀樟宜举行，这场文艺庆典融合了创新的数码投影与经典妆艺表演，还有社区达人献上多元文化演出。妆艺50，今晚邀你一起点亮梦想。

主厨大联盟（首播）

8频道 晚上10.30

入围金钟奖的台湾生活风格节目。三名大厨于不同地点利用当地的当令食材做出创意料理，让观众在一个小时内看到三场精彩的料理秀。主厨也会介绍台湾各地食材，例如：新北贡寮的鲍鱼、桃园观音的枸杞或苗栗大湖的草莓等，让观众了解如何吃到健康好食材。

女王之家（首播）

Show Window: The Queen's House

e乐（新电信Ch11/501）晚上10.00

结合权力斗争、不伦关系、大胆床戏及悬疑剧情的韩剧。讲述宋玧妸不知情地鼓励了第三者全昭旻和丈夫发展恋情，更与对方成为朋友。

暗杀速递 Golden Slumber

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：姜栋元、韩孝周。热血速递员建宇与旧同学武烈目睹总统候选人被炸死，建宇意外成为头号疑犯，他将如何渡过难关，洗脱罪名？