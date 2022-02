本周影评

“对花朵而言,/ 垂萎即是绽放。/ 如果摘掉一朵,/ 另有一朵会升起。/ 如果掉落两朵,/ 另有两朵会冒出来。/ 来吧!打倒我们吧,/ 狂野的风;把我们掠翻,/ 把我们劈落吧,暴猛的刀刃,/ 尽管全力猛吹,尽量肆虐。/ 把我们的花蕾撒满地上,/ 践踏我们,看我们在不在乎。/ 垂萎即是绽放,/ 那就是花朵的信条。/ 你可以碾碎我们,我们可以倒下,/ 但我们一直都会死而复起。”

以上是缅甸著名诗人玛翁朝维(Maung Chaw Nwe)的作品《垂萎即是绽放》(“To Wilt is to Bloom”)。2021年的纪录片《紫檀花:缅甸之春》(Padauk: Myanmar Spring)一开始就诵念这首诗,颇为恰当地奠定了全片的基调。

它有点类似“落红不是无情物,化作春泥更护花”的意味,但其实跟中国晚清龚自珍那两句的时代背景距离很远。《紫》记录了缅甸自一年前发生军人政变以来的动荡局势,当地民众的抗争到今日犹未休止,离新加坡也不过两千公里,影片在内容上应该说离我们很近。

担忧与觉醒

《紫》由身陷苦难与抗争之中的缅甸平民直接现身说法,将个人的经历和感受与广大层面上的动态交错呈现。人民真挚的激情、精彩的创意,以及血泪流淌的愤慨充盈其中,热力四射,作为影评人以及曾经现场见证香港市民“雨伞运动”的我说什么都已是多余。世界需要这样的提醒,提醒大家不可忘记缅甸人民仍在痛苦中,仍在努力奋斗。

《紫》片长较短,但反复提到了“下一代”。“为下一代感到担忧”这样的意思,由青年抗争者亲口说出,别具冲击力。他们见证了前两代先辈遗留下来的问题,年纪轻轻就依此类推,激发出上街头的原动力,政府无视人民底线的严重性,以及社政问题的刻不容缓可想而知!本片循此思路,偶尔闪现了幼童参与反对军人政府的画面;现实中这一现象的是是非非,当然也值得我们思考辩论。

更难得的是,本片一再表达了缅族青年自我改正的觉醒。他们并没有将眼光局限在自身所遭受的压迫,而是看穿了军人政府长年的谎言和错误灌输,看清政府迫害罗兴亚人及其他少数族群的真相,承认自己也参与迫害,对那些受害群体表达歉意,真诚表示与他们携手同心。握拳呐喊之中有忏悔有反省,有慈悲有扩大心灵,让我们感受到整个运动的正面意义正在步步提升,特别使人振奋。

从战国到春秋

我们看缅甸的局势和亚细安对其史无前例的反应,能看出当今世界确实有一股自发的大愿,想从战国时代的利益至上主义,走向春秋时代由衷讲求国际道义,有所为有所不为(甚至讲求行事与姿态之“格调”)的大环境。尽管如此,如《紫》所示,缅甸人民的春天尚远;严冬未央,我愿与他们共同祈望光明前程的花苞及早盛开。

感谢Projector影院与本地书店合作,让租看本片的观众有机会免费下载阅读英文电子书“Picking Off New Shoots Will Not Stop The Spring”(《摘除新芽阻止不了春天降临:1988至2021年缅甸见证诗文集》)。此书收录《垂萎即是绽放》以外的另一篇佳作——异议人士与民主活动家敏哥奈(Min Ko Naing)的《画图》(“Drawing”)如是说:

“铅笔现在已经削尖,/ 要画一间课室,/ 还是一副裸体—— / 都由你决定。/ 要让这片土地 / 布满刀枪剑矛,/ 还是让它接受飞鸽的祝福—— / 都由你决定。/ 我向你保证,亲爱的孩子,/ 你若因讨厌战争场面和血淋淋的打斗 / 而把视线移开,/ 没有人会把你叫做懦夫。/ 但是,我的孩子啊,/ 无论你选择画什么,/ 一定都要署上自己的名字。”

我们这些身在局外,一天天过着自己生活的人看到这里,是不是也该有点“有所为有所不为”的警醒和决心呢?

想租看《紫檀花:缅甸之春》,可上网:theprojector.sg/films-and-events/padauk/ 。