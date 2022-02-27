操控旧爱毁形象 徐睿知道歉救新剧

（首尔讯）韩国女星徐睿知以夯剧《虽然是精神病但没关係》走红，但去年4月被爆出要求旧爱金正铉冷眼对待同剧搭档“少女时代”成员徐玄，导致她形象大伤，还被新剧《Island》换角。

徐睿知在争议爆发后消失萤光幕前，她最近低调接下tvN新戏《夏娃的丑闻》（暂译），剧组25日公开演员出席读本会议的照片，徐睿知神隐10个月后首露脸，但并未对争议事件有任何表示。

不过她今天透过经纪公司表示，“我真的很抱歉，虽然道歉来得这么晚，但我仍想要表达我的歉意，用书面形式向大家表达了我的心意。 因为我的缺失引起了很多人的关注，再次我真诚地认错，为造成很多失望而道歉，我会尽我所能谨慎行事，未来展现应该要有的成熟。”她认错晚了10个月，有人认为只要知道错误都不嫌晚，但也有人表示，很明显是为了新剧还有复出才低头。

韩媒“Dispatch”去年4月刊出徐睿知2018年与旧爱金正铉的讯息对话，当时金正铉与徐玄合作韩剧《时间》，徐睿知要他请编剧删掉两人的亲密戏，并且不准他笑脸迎人面对女工作人员和女演员，导致金正铉在该片记者发表会上摆臭脸，还甩开徐玄的手。此外也爆出金正铉与徐玄对完戏后，立刻拿湿纸巾擦手，令徐玄在片场受辱落泪。

徐睿知事后透过公司坦承与金正铉有过一段情，但称对话内容是打情骂俏的玩笑话，不过她已因这件事形象大伤。