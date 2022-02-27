泰女星坠河案爆神秘交易 IG贴文和经纪人离奇消失

（曼谷讯）泰国女星Nida Patcharaveerapong（外号Tangmo）24日和朋友搭船出游，却在途中掉进湄南河失踪，经过警方两天的搜寻，遗体在26日下午被寻获。虽然目前认定是意外，但Tangmo的密友和母亲认为疑点重重，还指她的经纪人有问题。

据综合外电报道，当天一起出海的友人中，包括Tangmo的女经纪人Phatthida，但是在Tangmo坠河后，该名经纪人一度失去联络。Tangmo的母亲指出，另一名私人助理认为这其实并非单纯亲友聚会，而是一场“饭局”，但Tangmo平时很自爱，不会答应这一类的邀约，因此怀疑是接洽的经纪人有问题。

泰媒翻出当天同船的人士中，除了Phatthida和船员外，另外三名男性全是权贵人士，包括泰国科技公司的首席CEO、知名高级连锁发廊的老板和旅游业大亨。

Tangmo的密友透露，这群“船上的朋友”并未在第一时间联络警方，而当好友们询问经纪人相关讯息时，也没有得到回应。

更诡异的是，Tangmo的Instagram账号在事发后，竟有几篇贴文神秘地消失了。目前Tangmo的手机是由她母亲保管，但母亲向泰媒表示根本不知道密码，也没有删除Tangmo任何的社群贴文。有泰国网友还发现除了贴文被删除，部份发文也被修改了内容。

此外，Tangmo的女儿被爆出是领养的，该女其实是经纪人Phatthida的亲生骨肉。泰国媒体也翻出Tangmo生前有一份人寿保险，受益人很可能就是女儿，不过警方并未证实这项消息。警方将在尸检结果出来后，再一次传讯相关人士。