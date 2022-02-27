孙立人筹拍 《骗骗喜欢你》 “骗术大学授课”防诈骗

李嫣儿被塑造成一名“诈骗女子”。（受访者提供）

本地《德士当家》百万导演孙立人筹拍以诈骗案为主干的电影《骗骗喜欢你》！

报道资料显示，自今年1月起，本地发生至少900起钓鱼诈骗案，日前警方也调查244人，他们涉嫌多达510起案件，包括虚假网络爱情、电子商务骗局、技术支持诈骗、冒充政府人员或公安、假投资、假求职以及贷款骗局，诈骗总金额超过430万元！

有感近期诈骗案无奇不有，曾凭《德士当家》缔造百万佳绩的导演孙立人关注社会骗案趋势，与监制陈庆光构思故事框架，再花了三个月时间上网搜集骗案资料，筹拍新片《骗骗喜欢你》。

监制陈庆光受访告诉《新明日报》，故事架构大胆、为提防小市民上当，片中出现“骗术大学”，通过该所大学课程了解各种骗术，骗子葫芦里卖什么药，知己知彼，从中避免受骗上当。

孙立人受访则表示：“取名‘骗骗’喜欢你，一来是与已故香港巨星陈百强唱的一首《偏偏喜欢你》有关，其次，‘骗骗喜欢你’也有瞄准猎物‘上当’的意味，‘喜欢你’就是被骗子看中啦……”

“《骗骗喜欢你》就是一部关于人性的故事，人只要有贪念、有弱点，就很容易被骗子攻其不备，我在网上搜集很多资料，歹徒通过录音、视频、各种高科技，利用人性的空虚脆弱，很容易下手……”孙导说。

小鲜肉与美眉出演

《骗骗》主角约五六名，当中有小鲜肉、漂亮美眉，也有熟男大妈型人物，孙导笑说“颜值很重要”，问起人选，已定的心水人选是拍陈子谦宣导片《虎年亲友阵线联盟》的女星李嫣儿！

李嫣儿在《虎年》形象带点玉女feel，但在孙导《骗骗》中，却将被塑造成一名“诈骗女子”。

“让一个外形清纯的女生来演‘诈骗’分子，反差够大！”孙导笑说。

其实，孙导是提携李嫣儿的伯乐，多年前拍贺岁片《财神爷》，也找李嫣儿轧一角，孙导笑说：“我跟李嫣儿说，她长得像我的偶像苏慧伦！”不讳言有“偏好”。

尽管操刀诈骗题材，但孙导无意太说教，“我希望能真实地反映形形色色的诈骗案例，并传递市民如何有效预防被诈骗。”

对于诈骗者的心理层面、诈骗动机，孙导也希望深入探索，“有些诈骗者未必为了钱，除了贪婪，对方内心的想法究竟是什么？”

孙导认为诈骗案已是全球课题，也希望借着这样一个题材，能突破国产片框框，走出新加坡。

弥补当年《才华》遗憾

孙立人为《骗骗》身兼多职，除了与庆光共同构思故事，他也是投资人、电影编剧、导演、演员，也将为电影写主题曲，甚至自己开金口唱歌！

“我已将自己的导演费投入其中。”孙导说，记者取笑他薄利“多”销，他大笑。

在《骗骗》中，孙导将以一名“诈骗分子”姿态登场，这是他首次走到幕前演戏，他对演戏一直蠢蠢欲动。

孙导表示与音乐人林倛玉是中学同学，曾向往摘星，1995年《才华》竞赛，他曾雀跃一试，但碍于个人“身高不足”作罢，演戏与唱歌始终是他骨子里割舍不了的爱，通过自编自导的《骗骗》，他希望一偿演戏心愿。

《骗骗喜欢你》制作费100万，预计下半年开拍。