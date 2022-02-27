沈倾掞用猫砂当沙袋 目前仍有粮食饮水

俄罗斯入侵乌克兰，身在首都基辅的前艺人沈倾掞，于新加坡时间27日傍晚，再次通过社交平台Instagram报平安。画面中的他看起来精神不错，心情相当平静，他也以英文留言：“我们从俄罗斯的夜袭中存活了下来。”

视频中他在窗户前叠起猫砂袋，并用英语说：“大家好！谢谢大家的关心，我们安全度过昨晚，大家都平安无事。我当兵时挖过战壕，但是从来没想过有一天我会用猫砂来当沙袋。”

沈倾掞说话的当儿远处传来警报，他望了望警报的方向，但很快又回头面向镜头。他也用中文交代了情况，并透露目前还有粮食、饮水和电源。