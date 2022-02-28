动力火车首获年度风云歌手 颜志琳“禁欲” 尤秋兴拼生子

（台北讯）第17届KKBox台湾音乐风云榜上周六晚（26日）在台北流行音乐中心登场，24组音乐人轮番嗨唱，打破嘉宾数纪录。动力火车首度获得年度风云歌手，开心地说：“出道25年蛮久的，拿到这个奖很惊讶，让我们很有动力和能量，尤其看到台上都是年轻歌手，好像我们也很年轻的感觉。”他们在压轴演出带来《外套》《我很好骗》和网络夯曲《走建国路回家但后座少ㄌ泥》三首金曲。

动力火车3月5日将重返台北小巨蛋复办两场“都是因为爱世界巡回演唱会”，过年吃胖的颜志琳说：“有听中医师的话，真的不敢颓废了！”目前身形已回复不少，被问到老婆是否也满意，他笑说：“太满意啦！什么都满意，不能太有体力！”是否意味得为演出“禁欲”？他打趣说：“我要认真想想，口欲的部分啦！”尤秋兴也在看中医调养身体拼生子，被问到精子活力则笑说：“已下轮椅，丢拐杖了！“

本届入榜的歌手包括：八三夭、五月天、艾薇、告五人、周兴哲、邱锋泽、茄子蛋、韦礼安、邓紫棋。新加坡歌手邱锋泽上届以团体“五坚情”首次拿奖，今年则以个人身份首度上榜，他开心地说：“超级感恩！完全不敢相信有第二次机会来风云榜，而且是以个人名义领奖，感觉像做梦一样！”他特别献唱人气歌曲《冰山》以及“独唱特别版”《潜台词》，还携手香港人气男团Mirror成员Edan（吕爵安）两地连线对唱合作歌曲《年青有为》，“第一次尝试这样的表演方式，蛮特别的，仿佛感觉Edan就在我旁边。”

摇滚乐团八三夭连续两年入榜，誓言往三连霸迈进。二度入榜的韦礼安由于首张英文创作专辑“I'm More Sober When I'm Drunk”在西洋排行榜表现优异，放话若明年获年度外语风云歌手就为歌迷演唱西洋组曲，还会全程讲英语。马来西亚女歌手艾薇甫出道就以个人专辑“I”获奖，她期许未来音乐之路能向喜爱的加拿大歌手Avril Lavigne（艾薇儿）看齐。