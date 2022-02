(综合讯)第47届法国电影凯撒奖(Cesar Awards)26日揭晓,强势入围15项提名的《巴黎梦想家》(Lost Illusions)获得最佳影片、最佳改编剧本、最佳摄影等七项奖,成为最大赢家。参演《巴》片的加拿大名导Xavier Dolan(札维耶多蓝)虽然角逐最佳男配角败给同片的Vincent Lacoste(文森特拉科斯特),却仍站上典礼舞台悼念1月中旬因滑雪意外去世的Gaspard Ulliel(加斯帕德尤利尔)。尤利尔曾凭《不过就是世界末日》(It's Only the End of the World)获得第42届凯撒奖影帝,多蓝是该片导演。他在台上念着写给尤利尔母亲的信,表达自己一直很想和尤利尔合作,终于通过《不》实现愿望,如今只能对着尤利尔母亲说出自己心中对他的欣赏和爱。多蓝致词时语带哽咽,成为典礼最动人片段。

本届影帝影后分别是在《在他的一生中》(暂译,Peaceful)饰演罹癌男子的Benoit Magimel(伯努瓦马吉梅)和在《艾琳》(Aline)扮演Celine Dion(塞利娜迪翁)的Valerie Lemercier(瓦莱丽勒梅西埃),两人过去都曾获最佳配角奖,今年更上层楼。最佳导演是歌舞片《安妮特》(Annette)的Leos Carax(列奥卡拉克斯)。

澳大利亚女星Cate Blanchett(姬蒂班查)则获颁荣誉凯撒奖,她提到俄乌战事,希望战火早熄,和平重临。《爸爸可否不要老》(暂译,The Father)夺最佳外语片奖,导演Florian Zeller(霍里安齐勒)笑言身为法国人夺外语片有点奇怪,不过由于想跟Anthony Hopkins(安东尼霍金斯)合作,所以把自己的舞台剧本改成英语片。在康城影展为法国抱回金棕榈奖的《钛》(Titane),不但没入围最佳影片,获提名最佳导演等的四奖,最后全军覆没。