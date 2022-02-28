威尔史密斯击败前蜘蛛侠封帝 听障演员首夺男配角

黑人巨星Will Smith（威尔史密斯）一如预期以《王者世家》（King Richard）在今天（2月28日）上午举行的第28届美国演员工会奖（Screen Actors Guild Awards）封帝。

Will Smith与“前蜘蛛侠”Andrew Garfield（安德鲁加菲尔德）在今年的金球奖分别夺下“剧情类影帝”与“音乐或喜剧类影帝”，他饰演的网球教练技高一筹，上午再封帝。两人也入围了下个月举行的奥斯卡最佳男主角，势必有一番战斗。由于美国演员工会奖是奥斯卡的风向指标奖，Will Smith有望在奥斯卡再下一城。

Jessica Chastain在第28届美国演员工会奖封后。（法新社）

《豪门谋杀案》（House of Gucci）的女神卡卡继金球奖后，再度饮恨奖项，《塔米菲的眼睛》（The Eyes Of Tammy Faye）的Jessica Chastain（杰西卡查斯坦）出位封后。

《健听女孩》（Coda）的Troy Kostur（特洛伊优势）击败《柔情酒吧》（The Tender Bar）的“小班”Ben Affleck（班艾佛列克）等夺得最佳男配角奖。Troy Kostur也是首名在美国演员工会奖夺奖的听障演员。该片也获得“最佳电影卡司奖”。

Troy Kostur是首名在美国演员工会奖夺奖的听障演员。（法新社）

《西城故事》的黑人女星Ariana DeBose（亚莉安娜黛博塞）击退Kirsten Dunst（基尔斯滕邓斯）与Cate Blanchett（姬蒂班查）等女星夺最佳女配角奖。梁朝伟演出的《尚气与十环帮传奇》在“整体特技奖”不敌占士邦电影《生死交战》（No Time To Die）。Helen Mirren（海伦米勒）获终身成就奖。

韩剧《鱿鱼游戏》入围四奖，男星李政宰与郑好娟勇夺电视剧类的视帝与视后，《鱿》也夺下整体特技奖，“电视类整体演出大奖”则不敌美剧《继承之战》（Succession）。

27岁的郑好娟从模特儿转战戏剧圈，Netflix原创剧《鱿鱼游戏》是她的处女作品。她凭剧中演出67号脱北玩家“姜晓”夯爆全球，IG追踪人数从40万激增至2348万，跃升韩国女星之冠，更成为LV的全球品牌大使。她击败好莱坞大咖Jennifer Aniston（珍妮佛安妮斯顿）和奥斯卡影后Reese Witherspoon（瑞丝薇斯朋）等劲敌封后，第一次入围就获奖，成为韩国之光。

《鱿鱼游戏》饰演“鲁蛇”的李政宰不仅是韩国第一个入围金球奖（Golden Globe Awards）视帝的男星，也是第一位入围美国演员工会奖视帝的韩星。他击败今年金球奖视帝——《继承之战》主角的美国男星Jeremy Strong（杰瑞米史壮）等，今天顺利摘下视帝，也是韩国之光。

《东城奇案》（Mare of Easttown）的Kate Winslet（凯蒂温丝乐）与《成瘾剂量》（Dopesick）的Michael Keaton（麦克基顿）在迷你剧或电视电影分别称后与帝。

Jason Sudeikis（杰森苏戴奇斯）凭《泰德拉索》（Ted Lasso）夺喜剧类视帝，该剧也夺最佳喜剧；喜剧类视后是《绝望写手》（Hacks）的Jean Smart（吉恩斯玛特）。